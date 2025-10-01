弘中綾香似のあざと美女タレントが男性陣から総スカンを喰らい「もう無理」と泣きじゃくり。「マジどうしよう」とパニックを起こす一幕があった。

【映像】男性陣から総スカンされ…弘中綾香似の26歳美人タレント

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

3日目の夜、論破王・ためくに（37歳／起業家）をプールサイドに呼び出したあざと女子・あやな（26歳／タレント）。あやなは自分をマネーキャッチャーだと疑ってくるためくにに「私に謝ることありませんか？」と投げかけた。そして、疑問符を浮かべるためくにに「『（あやなは）プライド高い』ってみんなの前で言ったじゃん？私の邪魔ばっかりして、別れさせ屋？みたいな。結構、落ち込んじゃった」と責めるあやな。

するとためくには「『プライド高い』を否定語と思って言っていなかった。申し訳ございません」と謝りつつ「あやなが気をつけないといけないのはそこじゃない」と発言した。それを聞いて「え、そうなの？これヤバいよって教えて欲しい」と言うあやなに「簡潔に言うと、上辺っぽい」と指摘するためくに。「全ての言葉が上辺にしか見えない。これが真理だと思います。明らかにみんなに気持ちいい言葉を言って『え、そんな風になるわけなくない？』みたいな感じに男全員がなってる」と、あやなにとって衝撃的な事実を告げた。

その後行われたラブライン投票ではあやなの得票は０。その結果にショックを受けたあやなは呆然とし、1人女子部屋へ戻ると「もう無理」と泣きじゃくり「マジどうしよう」と落ち込んでいた。