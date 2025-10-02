「未知の世界に飛び込むことにワクワクするタイプなんです」。かつて「筋肉アイドル」として芸能界の新ジャンルを切り開いた才木玲佳さん。受験では志望校にすべて合格した慶應大学の才女が、卒業後に足を踏み入れたのは、それまでの人生にはまったく無縁の世界。エリート街道まっしぐらだったのに、いったいなぜ── 。（全3回中の1回）

【写真】「かわいい顔だと思ったら…」驚くべき上半身を披露する筋肉アイドル時代の才木さん（全19枚）

要領がよくて、負けず嫌いだった

かつては「筋肉アイドル」として話題を呼んだ才木さん。写真からは想像もつかない

── アイドルとプロレスラーの二足のわらじで活躍し、「筋肉アイドル」として注目を集めたタレントの才木玲佳さん。慶應義塾大学卒で宅建資格も持つ才女でもあります。そんな才木さんですが、大学受験では慶應、上智、早稲田、東京外国語大学など、受験した学校すべてに合格する「受験無双」ぶりだったとか。高校時代は、さぞ勉強漬けの毎日だったのでは、と想像してしまいますが…。

才木さん：中高一貫の進学校に通っていましたが、ガリ勉タイプではなく、要領がよかったんです。ただ、受験勉強は相当、頑張りましたね。すごく負けず嫌いなので、自分が勉強していない間にほかの人に追い越されるのが嫌だったんです。朝4時に起きて勉強してから学校へ行き、放課後も夜まで自習室にこもりきり。移動中はもちろん、お行儀は悪いですが食事中や歩きながらも参考書を広げて、一心不乱に取り組んでいました。

そのかいあって、第一志望の慶應義塾大学は、商・経済、文学部の3学部、上智も3つの学部、そのほか東京外国語大学、早稲田、明治と受験した大学すべてに合格しました。

── 大学生活では、どんなことに打ち込んでいたのでしょうか。

才木さん：1年生のときはダンスサークルに入っていました。周りは経験者ばかりで、私だけが初心者。ダンスってうまい人から前に並ぶので、最初はいちばん後ろの端っこ。それがすごく悔しくて、毎日朝練を続け、文化祭ではいちばん前で踊ることができました。ただ、ダンス以外にも友達や彼氏と過ごしたり、バイトにも時間をさきたかったので1年で辞めました。

その後はバイト漬けの毎日でしたね。朝は唐揚げ屋さんの仕込み、昼はコールセンター、夜は家庭教師と、1日に3つのバイトを掛け持ちしていたことも。とくに目的があったわけではないのですが、つねに忙しく動いているほうが落ち着くタイプみたいなんです。

── そんな才木さんが芸能界に足を踏み入れたのは、大学3年生のころだったとか。周りが就活を始める時期に、どうして芸能活動という道を選んだのですか？

才木さん：別にやりたいことも、入りたい会社もなくて。社会のレールにそのまま乗るのが嫌だな、という気持ちがありました。正直、「慶應卒という肩書があれば、いつでも就職はできるだろう」と甘く考えていたところもあって。「だったら今は就活じゃなくて、本当にワクワクできることを探してみよう」とそのとき思ったんです。

そんなとき、街でスカウトされたことをきっかけに、芸能界に興味を持つようになりました。いろんなオーディションを探すなかで「これだ！」とひらめいたのが、プロレスラー・武藤敬司さんの団体「WRESTLE-1」の公式サポーターを務める応援ガールズユニット「Cheer♡1」でした。

ダイエット目的でジム通いを始めたら

惚れ惚れするような上腕二頭筋のたくましさ

── 王道のアイドル路線ではなく、プロレス団体の応援ユニットというのは、かなり異色のスタートですよね。もともとプロレスに興味があったとか？

才木さん：いえ、まったく。母はプロレスファンでしたが、私は試合を一度も見たことがなかったんです。ただ「元気」「応援」というコンセプトに惹かれました。なんせバイトを3つ掛け持ちするくらい体力には自信がありましたし、誰かを応援するのも楽しそうだなと。人と違うことをやってみたいタイプなので、すごくしっくりきましたね。

その活動と並行して格闘技のラウンドガールを務めることになり、露出度の高い衣装だったので「腹筋が割れてたらカッコいいかも」と思い、ダイエット目的で格闘技のジムに通い始めたんです。それが思いもよらぬ転機になりました。

筋肉がどんどんついてきて、トレーナーさんから「パンチの筋がいいから大会に出てみない？」と誘われ、K-1アマチュア大会に2度挑戦。結局、試合では勝てなかったんですが、最初はダイエット目的だったトレーニングが、いつしか「肉体改造」「格闘技で勝つ」という目標に変わっていったんです。

── 未知の世界に迷わず飛び込んでいく姿勢、まさにチャレンジャーですね。怖さやためらいという感覚はなかったのでしょうか？

才木さん：まったくなかったですね。むしろ未知の世界に飛び込むことにワクワクするタイプなんです。母から聞いた話では、小さいころからやんちゃで、公園にいた知らない男の子にファイティングポーズをとっていたこともあるそうです。ファイティングスピリッツは、実はそのころから芽生えていたのかもしれません（笑）。

「エリート街道」とは違っても

── 才木さんといえば、「筋肉アイドル」としてメディアで活躍されました。きっかけはなんだったのでしょう？

才木さん：筋肉アイドルとして活動を始めたのは、2014年に「WRESTLE-1」の公式サポーター『Cheer♡1』に参加して1年したころです。筋肉って、努力すればしたぶん、ちゃんと結果が出るんですよね。それがすごく楽しくてどんどんハマっていきました。そこから筋肉アイドルとしてメディアで取り上げられるようになって、「筋肉ムキムキでかわいい」という方向性で活動を広げていったんです。

── さらに2016年にはプロレスの世界に飛び込みました。

才木さん：プロレスラーの養成学校をつくるという話が出て、声をかけてもらったんです。ケガの怖さはありましたが「挑戦してみたい」という気持ちのほうが大きくて。半年間みっちりトレーニングしました。同期は10人以上いましたが、デビューできたのは男女合わせて4人だけ。とにかく必死で食らいついていましたね。

その後は、アイドルのようなルックスで個性豊かな選手が集まる「東京女子プロレス」にレギュラー参戦し、チャンピオンベルトも巻きました。さらに自分をもっと試したくて東京女子を卒業して「WRESTLE-1」に所属。その後、別の女子団体でもタイトルを獲得することができました。

引退は2022年5月。2019年の試合で顎を骨折したことが大きな転機になりました。それまで無縁だったプロレスの世界で、まさかここまで夢中になれるとは思ってもみませんでした。デビューから実質3年間レスラーとして誇りをもって過ごせたことは今でも大切な財産です。

── 中高一貫の進学校から、受験した大学すべてに合格し、「受験無双」状態で慶應へ。そんな優秀な娘に、ご両親は安定したエリート街道を思い描いていたかもしれません。ですが、才木さんが踏み出したのは、まったく違う世界。アイドル、そしてプロレスラーという選択に、ご両親は、戸惑われませんでしたか？

才木さん：芸能界に入りたいって言ったとき、母がすごく喜んでくれました。実はかなりのミーハーで、小さいころから芸能界に進んでほしかったみたいです。だから「念願叶った」って感じだったと思います。父は反対するかなと思ってたんですけど、「やりたいことをやればいいし、ほかの人に迷惑かけないならいいんじゃない？」って。SNSもフォローしてくれて、両親はすごく応援してくれています。

母は昔から男子プロレスの大ファン。でも、娘がリングに立つとなると、さすがに心配だったみたいで、最初は試合を見に来られませんでした。それが変わったのは、私が「WRESTLE-1」に所属してからでしたね。男子の試合に混ざって出ることがあったので、母の好きな選手も見られると思ったみたいで…。ちょうど「推し」のレスラーが参戦していたこともあって、試合を見に来るようになりました。

── 多くの挑戦を重ねてこられた才木さん。止まらずに動き続ける、その原動力はどこにあるのでしょう？

才木さん：大学時代は1日3つのバイトを掛け持ちしていたり、体を鍛え始めてからは、ホットヨガで汗を流した後、K-1ジムに行き、その足でプロレス道場へ行ってトレーニングをしていたこともありました。1日が終わるとクタクタ。でも、ベッドに入って「今日も1日精一杯やりきった！」と充実感に包まれながら、眠りにつきたいんです。止まったら死ぬ、みたいな。前世は回遊魚なんじゃないかと思ってます（笑）。

…

プロレスの引退と同時に、2022年には「筋肉を卒業する」ことを発表した才木さん。未開拓の「筋肉アイドル」のジャンルを切り開いた一方で、その枠に囚われているような感覚に、当時は息苦しさを覚えていたそうです。そんな彼女が新たな道を歩もうと思った時に思い出したのが、伊集院さんが以前かけてくれた「才木ちゃんのすごいところはね、筋肉じゃなくて、何でも頑張れるところだよ」という言葉でした。筋肉以外を見てくれる人もいると信じて、新たな道へ進む決意をした才木さん。筋肉卒業後も、埼玉県の広報番組や、ビジネス番組に出演するなどタレント活動を続けながら、新しい挑戦を決意できるようになり、2023年には宅地建物取引士試験に見事合格。現在は講師としても活躍をしています。

取材・文／西尾英子 写真提供／才木玲佳