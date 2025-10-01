9月30日に放送された『サン!シャイン』（フジテレビ系）で、部下の男性と十数回のラブホテル利用が明らかになった、群馬県前橋市の小川晶市長の話題となった。そこで、MCを務める谷原章介が発したコメントが波紋を呼んでいる。

「谷原さんはなぜか『きちんと会見のときに、10数回行きました、正直に言って関係はない、と言ってるんですよ。小川さん、弁護士ですよ。僕は信じていますよ』と語り、終始、小川市長を擁護するような論調でした。谷原さんは小川市長が弁護士であるため、“無実”を証明できると考えているようでした。しかし、その場にいたコメンテーターの、元NHK解説委員でジャーナリストの岩田明子さんが『悪魔の証明』と指摘していたように、かなり難しいケースだと考えられます」（スポーツ紙記者）

そのため、Xでもツッコミの声があふれている。

《信じるのは勝手だが証明のしようがない。だから最初からラブホなんて行くなという話なのに》

《岩田氏のコメントのとおり、「悪魔の証明」になりそう》

谷原のコメントについて、市長の意見を信用しすぎと感じた者が少なくないようだ。

「谷原さんのコメントは、これまでもどこかトンチンカンなものがありました。本人は、あえて多角的な視点を提供するために発言しているのかもしれませんが、視聴者は首をかしげています」（前出・スポーツ紙記者）

谷原は、2024年に亡くなった小倉智昭さんに代わって、フジテレビの朝の顔として2021年3月、『めざまし8』のキャスターに就任。2025年3月スタートの『サン!シャイン』でもMCを務めている。さわやかなイケメン俳優として、イメージは朝にふさわしいが、失言の多さで知られる。

「男女にかかわるものでは、2022年11月29日の放送で『上司の方が女性ということで』発言がありました。2週間の休暇をもらいワールドカップへ参加した男性の写真が話題になり、上司が女性であると明らかになると谷原さんが『“女性”ということで、柔軟に受け止めてくださったのかもしれません』と発言し、性別に関する固定観念が強ぎると批判を受けました。同年12月12日の放送で、サッカー日本代表の森保一監督が出演した際も、谷原さんは『男からで申し訳ありませんが』と言葉を添えて花束を渡し、こちらも問題となりました」（同前）

今回の発言も“女性”である前橋市長をフォローしたかったのかもしれないが、何を根拠に“信じている”と言い切れてしまうのかーー。