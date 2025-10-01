¡Ö¤¹¤²¤§ÅÙ¶»¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥±¥â¥ó¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«¡ª »Ô¸¶Íù²»¤Î¡È¶¯¿´Â¡¡É¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡¡ÅÙ¶»¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£¹·î30Æü¤Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥Á¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£½éÀï¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤â£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¾¡ÅÀ£¶¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¥êÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿35Ê¬¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â²¬Îâñ¥¤¬ÄËº¨¤Î¼ºÇÔ¡£Å¨GK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢55Ê¬¤ËºÆ¤Ó¡¢PK¤ÎÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¹â²¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤Ç¤âPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ô¸¶Íù²»¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢»Ô¸¶¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤ë¡£Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¤Û¤ÜÀµÌÌ¤Ë¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ñ¥Í¥ó¥«¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØJ SPORTS¡Ù¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Çï¼ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿...¤¹¤²¤§ÅÙ¶»w¡×
¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÎäÀÅ¤¹¤®¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÂçµÜ¤Î»Ô¸¶¤¯¤ó¤ÏÂçÊª...¡ª¡×
¡ÖÎäÀÅ¤À¤·¾å¼ê¤¹¤®¤ó¤À¤ï¡ª¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ówww¡×
¡Ö¤Á¤ç¡¼¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎWÇÕ¤Ç¤³¤ì¤Ï´Î¤¬¿ø¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤ï¡×
¡Ö¤Û¤ó¤ÈÍù²»¤¬¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¸¶Âç¸ç»á¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥ó¥¿¥ë°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Íê¤ì¤ë20ºÐ¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¸¶¤ÎÀèÀ©¸å¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³Ì´¼ù¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤â¡¢¶¯Îõ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û»Ô¸¶¤Î¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¥Ñ¥Í¥ó¥«¡¢²£»³¤Î°µ´¬¥ß¥É¥ëÃÆ¤â
¡¡¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£¹·î30Æü¤Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥Á¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£½éÀï¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤â£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¾¡ÅÀ£¶¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¥êÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿35Ê¬¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â²¬Îâñ¥¤¬ÄËº¨¤Î¼ºÇÔ¡£Å¨GK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢55Ê¬¤ËºÆ¤Ó¡¢PK¤ÎÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¹â²¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤Ç¤âPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ô¸¶Íù²»¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢»Ô¸¶¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤ë¡£Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¤Û¤ÜÀµÌÌ¤Ë¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ñ¥Í¥ó¥«¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿...¤¹¤²¤§ÅÙ¶»w¡×
¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÎäÀÅ¤¹¤®¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÂçµÜ¤Î»Ô¸¶¤¯¤ó¤ÏÂçÊª...¡ª¡×
¡ÖÎäÀÅ¤À¤·¾å¼ê¤¹¤®¤ó¤À¤ï¡ª¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ówww¡×
¡Ö¤Á¤ç¡¼¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎWÇÕ¤Ç¤³¤ì¤Ï´Î¤¬¿ø¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤ï¡×
¡Ö¤Û¤ó¤ÈÍù²»¤¬¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¸¶Âç¸ç»á¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥ó¥¿¥ë°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Íê¤ì¤ë20ºÐ¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¸¶¤ÎÀèÀ©¸å¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³Ì´¼ù¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤â¡¢¶¯Îõ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û»Ô¸¶¤Î¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¥Ñ¥Í¥ó¥«¡¢²£»³¤Î°µ´¬¥ß¥É¥ëÃÆ¤â