将棋倶楽部２４、2025年末でサービス終了　27年の歴史に幕

オンライン将棋対局サービス「将棋倶楽部２４」が、2025年12月31日をもって終了することが発表された。運営する席主の久米宏氏が10月1日付で公式サイトに告知した。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「将棋倶楽部２４」は1998年末に開設され、インターネット上で全国の愛好者が集まり、将棋の対局を楽しめる場として親しまれてきた。当時はネット将棋の草分け的存在であり、多くのプロ棋士やアマチュア強豪も利用していたことで知られる。

久米氏は告知の中で「そろそろ引退を考えていましたが、後を託す人材が育っておらずこのまま将棋倶楽部２４を来年以降も継続していくことが難しくなりました」と理由を説明。

「お楽しみいただいておりました、皆様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます」と理解を求めた。

また、スマートフォン向けの「スマホ２４対局アプリ」で、2026年も有効なプレミアム会員権を保有する利用者に対しては、12月ごろに返金方法を告知するとしている。

サービス開始から27年。多くの将棋ファンに親しまれてきた「将棋倶楽部２４」は、長年ネット将棋の中心的な存在として時代を築いてきたが、その歴史は今年末で幕を下ろすことになる。

＜参考・引用＞

将棋倶楽部２４公式サイト「将棋倶楽部２４年内終了について」

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025100104.html