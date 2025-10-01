ダイソーに進化版出てるよ！スマホも小物も一緒に持ち運べる！嬉しい機能が満載の推し活ポーチ

ポーチの種類が豊富なダイソーで、かなり進化した推し活ポーチを発見しました！今回紹介するのは『カラビナ付スクエアポーチ』。クリア窓付きでお気に入りのグッズを入れられると同時に、スマホや小物も一緒に持ち運べるポーチです。他の推し活ポーチと異なり、嬉しい機能も満載！より持ち運びやすく、とても便利ですよ！

商品情報

商品名：カラビナ付スクエアポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

機能が満載で使い勝手抜群！ダイソーの『カラビナ付スクエアポーチ』

ダイソーはさまざまなポーチが揃っているので、用途や好みのデザインに合わせて選べるのが嬉しいですよね。先日、推し活にぴったりのポーチを発見したので紹介します。

それが、こちらの『カラビナ付スクエアポーチ』。カラビナ付きで持ち運びに便利な、スクエアシルエットのポーチです。

価格は220円（税込）です。前面にクリア窓が付いているので、お気に入りのグッズを見せながら持ち運べます。

ファスナーはサッと開けやすいダブルファスナータイプ。

どこからでも開けやすく、蓋もガバッと大きく開くので、物の出し入れがしやすいです。

スマートフォンが余裕で入るくらいのサイズ感です。

ポケットが付いているので、ファスナーを開けた時に落下する心配がありません。

ポケットにはマチが付いているので、小物やスマートフォンをスムーズに取り出せますよ。

ポケットを仕切りにすれば、少量ですが小物も入れることができます。

今回は、持ち歩き用のミニコスメを入れてみました。

蓋にはメッシュポケットが付いているので、グッズなどを分けて入れることができますよ。

カラビナとベルトが付いていて持ち運びに便利！

カラビナ付きなので、バッグなどに装着して持ち運べます。

リングなどと違い簡単に装着できるので、爪を傷つけにくい点が気に入りました！

蓋は全面クリア素材が使用されているので、グッズ全体が見えるのも高評価ポイント！

厚みがあまりないグッズであれば、スムーズに収納できます。

また、ポーチ自体が軽いので持ち運びやすいですよ。

さらに、ポーチの背面にはベルトも付いており、ボトムスのベルトループなどに装着できます。

面ファスナーで取り付けられるので楽ちんです。

今回はダイソーの『カラビナ付スクエアポーチ』を紹介しました。

よくある推し活のポーチと異なり、かなり機能的で驚きました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。