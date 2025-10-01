ダイソーに進化版出てるよ！スマホも小物も一緒に持ち運べる！嬉しい機能が満載の推し活ポーチ
商品情報
商品名：カラビナ付スクエアポーチ
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
機能が満載で使い勝手抜群！ダイソーの『カラビナ付スクエアポーチ』
ダイソーはさまざまなポーチが揃っているので、用途や好みのデザインに合わせて選べるのが嬉しいですよね。先日、推し活にぴったりのポーチを発見したので紹介します。
それが、こちらの『カラビナ付スクエアポーチ』。カラビナ付きで持ち運びに便利な、スクエアシルエットのポーチです。
価格は220円（税込）です。前面にクリア窓が付いているので、お気に入りのグッズを見せながら持ち運べます。
ファスナーはサッと開けやすいダブルファスナータイプ。
どこからでも開けやすく、蓋もガバッと大きく開くので、物の出し入れがしやすいです。
スマートフォンが余裕で入るくらいのサイズ感です。
ポケットが付いているので、ファスナーを開けた時に落下する心配がありません。
ポケットにはマチが付いているので、小物やスマートフォンをスムーズに取り出せますよ。
ポケットを仕切りにすれば、少量ですが小物も入れることができます。
今回は、持ち歩き用のミニコスメを入れてみました。
蓋にはメッシュポケットが付いているので、グッズなどを分けて入れることができますよ。
カラビナとベルトが付いていて持ち運びに便利！
カラビナ付きなので、バッグなどに装着して持ち運べます。
リングなどと違い簡単に装着できるので、爪を傷つけにくい点が気に入りました！
蓋は全面クリア素材が使用されているので、グッズ全体が見えるのも高評価ポイント！
厚みがあまりないグッズであれば、スムーズに収納できます。
また、ポーチ自体が軽いので持ち運びやすいですよ。
さらに、ポーチの背面にはベルトも付いており、ボトムスのベルトループなどに装着できます。
面ファスナーで取り付けられるので楽ちんです。
今回はダイソーの『カラビナ付スクエアポーチ』を紹介しました。
よくある推し活のポーチと異なり、かなり機能的で驚きました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。