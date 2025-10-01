【しまむらセール】で“お宝”見つけた、、！ 出会えたら迷わずGET♡「コスパ最強アイテム」

セールは気になるアイテムをお得に手に入れられる絶好のチャンス。なかには「この価格で本当にいいの？」と驚くような掘り出し物が見つかることも。今回は【しまむら】のセールでおしゃれさんが見つけた「お宝アイテム」をご紹介します。値下げされているけれど、今の時期にも活躍してくれそうなラインナップです。店舗で見かけたらぜひチェックしてみて。

深みグリーンが大人に映えるワンピース

【しまむら】「SRバンドカラーOP」\1,650（税込・セール価格）

深みのあるグリーンが秋口にぴったりなワンピース。落ち着いた色味で大人世代のコーデにも馴染みそうです。さらっと一枚で着てもサマ見えを狙えて、パンツを重ねてもこなれた印象に。前を開けて着たり、羽織りや長袖をプラスしたりと、ロングシーズン着られるかも。ゆったりとしたシルエットでリラックス感のあるスタイルを楽しめます。

蛍光ラインがポイントの高見えカーデ

【しまむら】「メッシュハイショクVCD」\550（税込・セール価格）

ブラウンに蛍光色のラインが効いたメッシュカーディガン。羽織るだけでコーデがスポーティーな印象になり、アクティブなシーンにもぴったりです。まだ暑さが残る時期から秋のはじめまで頼りになりそう。落ち着いた色味が旬の雰囲気を添えて、プチプラとは思えない高見え感も魅力。見つけたら即カゴに入れたくなりそうです。

大人世代にも取り入れやすい上品な小花柄Tシャツ

【しまむら】「ナナガラPO」\550（税込・セール価格）

優しい雰囲気の小花柄トップスは、ふんわり甘めなデザインとベージュ系の落ち着いた色合いで上品に着られそう。袖が長めでゆったりとしたシルエットなので、休日のリラックスコーデにもぴったり。デニムパンツやワイドパンツなどカジュアルなボトムスと合わせることで、甘さが程よく抑えられ、大人世代にも取り入れやすいはず。

優しげピンクが大人可愛いシアーブラウス

【しまむら】「HKシアーショートBL」\990（税込・セール価格）

淡いピンクが可愛らしいシアーブラウス。程よい透け感で大人っぽさもあり、上品なフェミニンコーデに仕上げてくれそうです。きれいめなボトムスと合わせればエレガントに、カジュアルなデニムパンツと組み合わせれば甘辛ミックスも楽しめます。羽織りとしても着られるほか、前を閉めて着たり腰や肩に巻いてアクセントにしたりと、幅広く活躍してくれそう。お得にゲットできる今、手に入れておきたい一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N