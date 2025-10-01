今秋発売された新型iPhoneの中で異色と言えるのが、薄型軽量を前面に出した「iPhone Air」です。同時発売のiPhone 17シリーズと異なり、型番からあえて「17」という数字を省いているなど、Appleにとっても特別な位置付けの製品であることが分かります。

【薄さがよくわかる画像】「iPhone Air」はどれくらい薄い？ 「iPhone 13 mini」と比べてみた

そんなiPhone Airは、小型スマホを求めるユーザにとって興味深い製品です。「6.5型」という画面サイズだけ見ると「小型」の定義からは外れていますが、小型モデルに共通する「軽い」「薄い」といった複数の要素が含まれており、ユーザが求める内容によっては、従来の小型モデルからの乗り換え先になり得る可能性は十分にあると言えます。

今回は、そんなiPhone Airを、現時点でiPhone最後の小型モデルとなっている「iPhone 13 mini」と比較します。iPhone Airは、小型モデルの乗り換え先に適しているか、適しているとすれば何らかの条件があるのかを、実機を用いてチェックしていきましょう。



左が現時点でiPhone最後の小型モデルとなっている「iPhone 13 mini」、右が新発売の「iPhone Air」。果たしてiPhone Airは小型モデルの後継として適任なのでしょうか 筆者撮影、以下同

「小型モデル」復活を待望するユーザが多いワケ

iPhoneのラインアップから姿を消して久しい小型モデルですが、いまなお復活を待望するユーザは絶えません。こうしたユーザのこだわりポイントは、主に2つに集約されると考えられます。

小型モデルが好まれる「2つの理由」とは

ひとつは「軽さ」です。スマホを長時間持っていると、どうしても手が疲れてしまいます。特に現行のスマホは、画面サイズの大型化に伴って、200グラム前後ある製品も珍しくなくなっており、さらにケースをつければ250グラムや300グラムになってしまいます。

一方でiPhone 13 mini（140グラム）や、今春まで販売されていた第3世代のiPhone SE（144グラム）は、長時間手に持って保持する場合も、またポケットに入れて持ち歩く場合も、負担になりにくい特徴があります。

もうひとつは「小さいことによる使いやすさ」です。ボディが小さければ、片手で握るように持つことができます。大画面スマホは幅も広く、画面の端まで指が届かないこともしばしばですが、小型スマホならば片手だけでほぼ画面全域をタップ可能です。わざわざ持ち替えることなく、あらゆる操作を片手でこなしたいユーザにとっては、このサイズ感こそが重要なポイントというわけです。

「画面サイズ当たりの重量」では歴代2位

さて、このような観点でiPhone Airが小型スマホを求めるユーザにとってフィットするかをチェックしていきましょう。

まず重量について、iPhone Airは165グラムで、実のところ際立って軽量というわけではありません。小型モデルのiPhone 13 miniは140グラムと本製品よりはるかに軽量ですし、今春発売されたエントリーモデル「iPhone 16e」も、本製品と2グラムしか変わらない167グラムとあって、それほど強力なアドバンテージとは言えません。

しかしこれが「画面サイズ当たりの重量」となると話は変わってきます。6.5型のiPhone Airは、歴代iPhoneの重量（グラム）を画面サイズ（インチ）で割った指標では、iPhone 13 miniをわずかに上回り、歴代で2番目に“軽量”です（歴代1位はiPhone 12 mini）。

つまり絶対的な重量ではなく、「画面サイズの割に軽い」という、相対的な重量で言うならば、本製品は軽量に属すると言えるでしょう。実際、手に持った時も、見た目のサイズから想像される重量よりもはるかに軽く感じます。いちど手にしたあとでは、現行のほかのiPhoneがとてつもなく重く感じられるようになるほどです。

実はスマホのようなデバイスでは、この「画面サイズ当たりの重量」のほうがモノを言うケースも多く見られます。Phoneの大画面モデルであるPro Maxを持った時には重いと感じるのに、それより約50グラム重いiPad miniを持った時にそれほど重く感じない人も多いのではないでしょうか。これは、画面サイズを見て「だいたいこのくらいの重量だろう」と無意識に判断し、持ったときにその重量よりも重いか軽いかを感じ取っているからです。

ポイントは「持ちやすさ」を重視するかどうか

重量に次いで、サイズについてはどうでしょうか。ここで注意したいのは、小型スマホを求めるユーザの中には、とにかく軽さを重視するがゆえに小型モデルを求めているだけで、画面サイズにはそれほどこだわりがない人と、持ちやすさを優先するため、画面幅がスリムなものを求める人の2タイプに分かれるということです。

前者の場合、軽量でさえあれば、むしろ画面サイズは大きいほうが見やすくてよいわけで、画面サイズの割に軽い本製品は、またとない選択肢と言っても過言ではありません。

一方で、後者の持ちやすさを優先する人にとっては、本製品の横幅は標準サイズのiPhoneよりも大きいことから、ニーズからは外れています。片手で握りやすく、また持ち替えることなく画面の端まで指が届くから、という理由で小型スマホを待望している人にとっては、どれだけ軽かろうが薄かろうが、意味がないというわけです。

薄型化・軽量化のために削られた機能もあるが……

iPhone Airは、軽さや薄さ、さらにサイズ感とは別に、一般的なiPhoneの多くが備えている機能の一部が削られていることに注意が必要です。

まずひとつはカメラです。本製品のカメラはシングル仕様で、言うなればかつてのiPhone SE（第3世代）や、現行モデルではiPhone 16eと同等です。

Appleは、デジタルによる望遠に強みがあり、専用の望遠レンズがなくても支障がないことをアピールしていますが、手元側が広く写る超広角レンズも省かれているのは、かなり致命的です。

もともと超広角レンズのない製品からの乗り換えならまだしも、超広角レンズを搭載しているiPhone 13 miniなどからの乗り換えでは、実質的にダウングレードとなってしまいます。

もうひとつはバッテリー容量で、同時発売のiPhone 17がビデオ再生で最大30時間も駆動するのに対してiPhone Airでは最大27時間と約1割減。発表直後には多くのメディアやユーザから、ツッコミが入っていました。ボディを軽く薄くするために、スマホの生命線であるバッテリーを削るとは何事か、というわけです。

とはいえ、あくまでiPhone 17シリーズと比べたら短いだけで、今回の比較対象であるiPhone 13 miniは最大17時間、iPhone SE（第3世代）では最大15時間なので、従来の小型モデルから乗り換える場合はそこまで気にならないでしょう。長年使ってバッテリーが劣化しているのなら、なおさらです。

この他にもスピーカーがモノラルなど、ちょくちょく削られている機能はあるのですが、総じて「カメラだけは要注意」というのが筆者の結論です。バッテリーはモバイルバッテリーを追加してしのぐことができますが、カメラのレンズはこうした方法で追加できないからです。もう一つ挙げるならば、物理SIM非対応でeSIMのみであることも、注意すべきポイントといったところでしょうか。

「これまでどのモデルを使ってきたか」がポイント？

ここまで見てきましたが、iPhone Airがかつての小型モデルの後継になり得るかどうかは「いま使っている小型モデルがどの機種か」に大きく依存するという結論になりそうです。

例えばiPhone SE（第3世代）やiPhone 8の場合は、カメラは同じシングルレンズで、iPhone Airに乗り換えると多少重くなるものの、これまでよりも圧倒的に大きい画面サイズの恩恵を享受できます。持ちやすさを追求して横幅にシビアなユーザにとっては少々厳しいでしょうが、それ以外のニーズにはバッチリとハマりそうです。ホームボタン搭載モデルはそろそろ卒業したい、という人にも最適でしょう。

一方で、iPhone 13 miniや、iPhone 12 miniからの乗り換えは、いまいち厳しいと言わざるを得ません。なんといっても超広角レンズが省かれているほか、ボディの幅がかなり大きくなることから、持ち比べた時の違和感は相当なものです。ホームボタンが省かれているなど操作性は共通であるほか、画面サイズ当たりの重量もほぼ同じで、移行に伴う違和感は少ないのですが、言い換えると新鮮な驚きがありません。

画面サイズが大きくなったことで見やすく感じる利点はあるでしょうが、小型モデルにこだわって使っていた人が求めていたのは、おそらくそこではないはず。超広角レンズがないというマイナスポイントのほうが、響きやすい気がします。長年のiPhone 13 miniユーザである筆者から見ても、併用はまだしも乗り換えるのはちょっと……というのが率直な感想です。

逆に言うと、もし今後のモデルチェンジで超広角レンズが追加されれば、これらiPhone 13 miniなど小型モデルをいまだ愛用するユーザをも取り込める可能性は大きいはず。iPhoneのモデルを示す番号が型番に含まれなかったことで、後継モデルが将来あるのか、仮にあっても1年おきにモデルチェンジされるのか、先行きが不透明なこのiPhone Airですが、一定の評価を得たことで将来的に後継機が発売されることがあれば、そうした点はチェックする必要がありそうです。

（山口 真弘）