10月10日に日米同時公開される『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』がIMAXなどプレミアムラージフォーマットで上映されることが決定し、あわせて特別映像が公開された。

参考：『トロン：アレス』キャラポスター公開 ナイン・インチ・ネイルズの楽曲流れる特別映像も

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レガシー』に続くシリーズ第3弾となる。

デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いたシリーズ1作目の『トロン』。続編『トロン：レガシー』は、ダフト・パンクが手がけた楽曲も大きな話題となった。最新作『トロン：アレス』では、これまで“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた同シリーズで初めて、デジタル世界から現実世界へと、“超高度AIプログラム”が襲来するさまが描かれる。主人公は、AIプログラムの実体化によって誕生した、AI兵士アレス。“彼”は圧倒的な力と優れた知能を備えた究極の兵士だが、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間。やがて “永遠”を求めてAI兵士たちは暴走を開始し、デジタル世界が現実世界を侵食していく。

そんな本作が、MAX、ScreenX、Dolby Cinema、4DX・MX4D、ULTRA 4DXのプレミアムラージフォーマットで上映されることが決定。中でも“Filmed for IMAX”として最新技術の IMAX独自カメラで撮影された本作は、『トロン』シリーズならではのデジタル世界の表現、そしてAIによる現実世界への侵略、そこで繰り広げられる人間とAIによる激しい戦いを、IMAXだけでしか見られない画角・大画面で体験することができる。

また、各フォーマット版のポスターを含む5種のポスタービジュアルも公開。なお、IMAX上映では、入場者プレゼントとしてIMAXエクスクルーシブポスター（A3）が先着で配布される。

あわせて公開されたのは、IMAXでの鑑賞への期待がより一層高まる特別映像。撮影シーンに合わせて、様々な種類のカメラ機材が登場する本映像からは、撮影へのこだわりの強さがうかがえる。IMAX用に撮影された本作について、アレス役のジャレッド・レトも「理想の映像体験をすることができる」と、胸を張る。アレスと共に主要キャラクターイヴ役を務めるグレタ・リーも「アトラクションのような映画ってよく言うけど これこそ本物のアトラクション」とその自信を覗かせる。アレスと共に現実世界へ襲来するAI兵士アテナ役ジョディ・ターナー＝スミスは「映画を超えたイベント映画とはまさにこれIMAXでないとこの体験はできないし その体験のためにこの映画はある」と、IMAXでしか味わえないその魅力をアピール。監督を務めたヨアヒム・ローニングは「IMAXが与えてくれる最高の没入感 サウンドとナイン・インチ・ネイルズの音楽」と、本作のもうひとつ魅力でもある音楽の魅力を語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）