µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨Áª¼ê¤¿¤Á¤¬1ÎÝÀþ¾å¤ËÀ°Îó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¸å¡¢ºäËÜÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤«¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï°ËÃ°»Ô¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£ºäËÜÁª¼ê¤¬Åê¼ê¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤¬Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜÁª¼ê¤¬ÅÄÃæÅê¼ê¤Ë²ÖÂ«¤ò¼õ¤±ÅÏ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬¡È200¾¡¡É¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢ºÆ¤Ó´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£