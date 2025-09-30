¶¥ÇÏ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê·ëËö¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¼ÂºÝ¤¢¤ë¤ó¤«¡×¡¡ÉðË¤Î¾¡ÉéÉþ¤¬¡Ä¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×ÏÃÂêÇúÈ¯
G1¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î½©G1³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ï28Æü¡¢Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8¡¦¼¯¸Í¡Ë¤¬G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¤Î¹ðÃÎX¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©G1³«ËëÀï¤Ï¡¢»°±º¹ÄÀ®¤¬µ³¾è¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬À©¤·¡¢ÉðËµ³¾è¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤¬2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï26Æü¡¢¸ø¼°X¤ÇÉðË¤é¤¬Âè1ÏÃ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÇÉðË¤Ï¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î¾¡ÉéÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎË¹»Ò¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡ÉéÉþ¤Ï¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¡×¤Î¤â¤Î¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤ÎÆ±ÇÏ¤Ï8ÏÈ16ÈÖ¤ÎÂç³°¤Ç¥Ô¥ó¥¯Ë¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤ò2Ãå¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤¬ÉðË¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅöÆü¤ÎÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦º´Æ£¹À»Ô¤È¾¾ËÜ¼ãºÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢X¤Ç¤Ï26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅú¤¨½Ð¤Æ¤¿w¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥µ¥¤¥ó¤¨¤°¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥µ¥¤¥óÇÏ·ô°ìÍ÷Âç²ñ¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÇÍ¥¾¡¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¼ÂºÝ¤¢¤ë¤ó¤«www¤ÈÇú¾Ð¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÇÏ·ô¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
