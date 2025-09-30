3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
9月29日（月）の放送では、新アーティスト写真の公開や新曲「GOOD DAY」のリリース、さらには大森が出演する新CMなどについてトークが繰り広げられました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



――番組冒頭では、メンバーから立て続けにニュースが発表されました。

大森：アーティスト写真が公開になりました！

若井：お〜！

藤澤：ですねぇ〜！



大森：そして!!「GOOD DAY」がリリースされました！

若井：急に現れましたね！「GOOD DAY」!!

藤澤：新曲ですよ！

大森：急に！ 先週、全く予感もさせずに終わったのに、もう配信されているという!!

藤澤：くぅ〜！

大森：でも、この話は…来週、ゆっくりしていこうかなと思います！

若井：そうですね！



――さらに、もう1つの大きなニュースが飛び出しました。新曲「GOOD DAY」が、 キリンビールの新ブランド「キリングッドエール」への書き下ろし楽曲としてCMソングに起用決定されました。

大森：そして！「キリングッドエール」のCMに私、大森が出演！ 解禁されたという！



若井・藤澤：おぉ〜！

若井：再びキリンさんと！

大森：もう、キリン!!

若井：キリンだよ!!

藤澤：キリンーー!!

大森：「午後の紅茶」（のCMソング）をやらせてもらって、「淡麗グリーンラベル」もやらせてもらって、「キリングッドエール」もやらせてもらって……って、すごいですけども！

若井：すごいですね〜！

大森：「GOOD DAY」も楽しんでください!!



（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



番組では他にも、リスナーから届いたメッセージを紹介する場面もありました。

