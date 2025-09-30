Mrs. GREEN APPLE大森元貴「もう、キリン!!」新曲リリース＆自身出演CM解禁にメンバーも大興奮
9月29日（月）の放送では、新アーティスト写真の公開や新曲「GOOD DAY」のリリース、さらには大森が出演する新CMなどについてトークが繰り広げられました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
――番組冒頭では、メンバーから立て続けにニュースが発表されました。
大森：アーティスト写真が公開になりました！
若井：お〜！
藤澤：ですねぇ〜！
— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 23, 2025





大森：そして!!「GOOD DAY」がリリースされました！
若井：急に現れましたね！「GOOD DAY」!!
藤澤：新曲ですよ！
大森：急に！ 先週、全く予感もさせずに終わったのに、もう配信されているという!!
藤澤：くぅ〜！
大森：でも、この話は…来週、ゆっくりしていこうかなと思います！
若井：そうですね！
— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 27, 2025




――さらに、もう1つの大きなニュースが飛び出しました。新曲「GOOD DAY」が、 キリンビールの新ブランド「キリングッドエール」への書き下ろし楽曲としてCMソングに起用決定されました。
大森：そして！「キリングッドエール」のCMに私、大森が出演！ 解禁されたという！
【NEWS🍻】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 28, 2025

Mrs. GREEN APPLEの新曲『GOOD DAY』が、

キリンビールの新ブランド「#キリングッドエール」への

書き下ろし楽曲として、CMソングに起用決定☁️

そして #大森元貴 はキリングッドエールの

2人目のブランドリーダーに就任いたしました🤝🏻
Mrs. GREEN APPLEの新曲『GOOD DAY』が、
キリンビールの新ブランド「#キリングッドエール https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」への
書き下ろし楽曲として、CMソングに起用決定☁️
そして #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw はキリングッドエールの
2人目のブランドリーダーに就任いたしました🤝🏻
大森がブランドリーダーとしての想いを語った… pic.twitter.com/NpTBTyKaZM https://t.co/NpTBTyKaZM
若井・藤澤：おぉ〜！
若井：再びキリンさんと！
大森：もう、キリン!!
若井：キリンだよ!!
藤澤：キリンーー!!
大森：「午後の紅茶」（のCMソング）をやらせてもらって、「淡麗グリーンラベル」もやらせてもらって、「キリングッドエール」もやらせてもらって……って、すごいですけども！
若井：すごいですね〜！
大森：「GOOD DAY」も楽しんでください!!
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
番組では他にも、リスナーから届いたメッセージを紹介する場面もありました。
