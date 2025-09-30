黄金比率！ GPIFに倣う「4資産均等型」の威力

次のステージへ

『GPIF完全トレースポートフォリオ』という選択

金融資産を「オルカン50％＋日本円（現金）50％」で持つ「GPIF簡易ポートフォリオ」にもう少し手を加えたいのであれば、「GPIF完全トレースポートフォリオ」がおすすめです。

オルカンとは三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」、GPIFとは日本の年金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人」のことです。

❷GPIF完全トレースポートフォリオ

・日本株25％＋外国株25％＋日本国債25％＋外国債券25％（すべてパッシブファンド）

・「eMAXIS バランス（4資産均等型）」または「TOPIX上場株ETF＋eMAXIS Slimオールカントリー＋MRF／MMFなど＋IEF／LQD（米国上場ETF）または米国債」

投資成果の大半を決める

「資産クラス」という考え方

投資の分野では、「どの株やファンドを買うか」よりも、「どの資産クラスに投資するか」が重要だといわれます。

つまり、そもそも株に投資をするか、債券に投資をするかといった、大きな枠組みから考えることが重要だということです。

多くの場合、資産クラスの配分法が投資成果の大半を左右します。そのため、まずはGPIFと同じ4種類の資産クラスに均等投資するのをベースとします。

これ1本で実践？

有力ファンド『eMAXIS バランス』

4資産均等型を実践する方法としては、三菱UFJアセットマネジメントの投資信託「eMAXIS バランス（4資産均等型）」が業界内でも有力です。

この投資信託を買うだけで、簡単にGPIFのポートフォリオをまねすることができます。

手数料が10倍!?

見過ごせないコストの現実

4資産均等型を実践するには、この投資信託だけで十分だと思われますが、この商品は超人気というわけではありません。信託報酬などのコストがやや高いことから、投資家の満足度が低い可能性があります。

ちなみにオルカンの信託報酬が年率で税込0.05775％以内なのに対し、「eMAXIS バランス（4資産均等型）」は同0.55％以内（いずれも2025年9月9日現在）と、10倍近く高いです。

コストを抑える最適解！

DIYで自分だけのポートフォリオを

この点が気になるのであれば、自分で4資産均等投資をするのも一手です。

つまり、日本株式・外国株式・日本債券・外国債券と4種の資産に該当するETF（上場投資信託）や投資信託を買うことでコストを抑えつつ、GPIFと同様の4資産均等投資のポートフォリオをつくるのです。

成功の鍵は「半々」のバランス！

GPIFのアロケーションを再現する

基本的なアプローチとしては、株式と債券の比率を半々、円貨と外貨の比率を半々、日本と外国の比率を半々とするGPIFのアロケーション（資産配分）をまねします。

実際に投資するには、外国のETFを取り入れることで投資の自由度は大きく向上します。

世界へ投資する準備と、その先の可能性

証券会社で外国株式・ETFの取り扱い口座を開設し、外国通貨を用意する必要がありますが、そうした準備さえできれば、外国債券への投資として米ETFのナスダック上場「iシェアーズ・コア米国国債7−10年ETF（IEF）」やNYSE Arca上場「iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF（LQD）」などをポートフォリオに入れることで、株式と債券の投資比率、円貨と外貨の投資比率、日本と外国の投資比率を、それぞれ調整できるようになります。

