10月は値上げの波が止まりません。10月から値上げされる食品は、ペットボトル飲料や主食のパックご飯。ヨーグルトや納豆など、食卓に欠かせないものもあります。食品だけじゃない、10月から値上げされるアレコレをまとめました。



帝国データバンクによりますと、10月の食品値上げは半年ぶりに3000品目を超える見通しです。大手飲料メーカー各社は数％から最大25％の値上げを。タカノフーズは納豆や豆腐など全商品の10％以上の値上げを発表。価格が高騰するコメ使ったパックご飯や切り餅も値上がりします。





年間の 値上げ 品目は、食料品の 値上げ ラッシュ が本格化した2022年のおよそ2万6000品目に並ぶ可能性があるとしています。電気や都市ガスの料金も、政府の夏の補助金が終了するため10月使用分から値上がりします。九州電力は使用量が平均的な家庭で507円上がると試算しています。宅急便も、 ヤマト運輸 は来月から120サイズ以上の運賃を 値上げ します。(街の人)「結構、食費とかだいぶかかっています」(街の人)「推し活代をできるだけ下げています。ライブのCDとか2,3枚買っていたけど、それを1枚だけにしています」(街の人)「生活がかなり苦しくて、最近、月収が少なすぎて転職したばかり。本当にお金が困っているので、やってられない！」鹿児島市では、96の施設の料金が10月1日から 値上げ されます。平川動物公園の入園料は鹿児島市民が750円、鹿児島市外に住む人は1000円。維新ふるさと館や市立美術館は鹿児島市民が450円。鹿児島市外の人は600円となります。かごしま 水族館 は鹿児島市外に住む人の入館料が500円上がります。(記者)「かごしま 水族館 も10月1日から入館料が改定されます。現在、大人1500円が2000円に、小 中学生 は750円から1000円に改定されます。ただし、鹿児島市民は料金は変りません」(記者)Ｑ、10月から入館料が 値上げ されるのはご存じですか？(来館者)「知らない」(来館者)「入館料が安いときでよかった。上がる前でよかった(笑)」9月30日は休館のため、29日が 値上げ 前最後となったかごしま近代文学館では…(鹿児島市外からの来館者)「鹿児島県で料金が一律だったらいい」(鹿児島市外からの来館者)「何回も行く見通しがあれば、年間パスポートを買ったり考えないといけない。 値上げ のニュースばかり聞くと だんだん 麻痺しています」食品以外にも広がる 値上げ ラッシュ 。収束の兆しはまだまだ見えません。