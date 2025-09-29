食品3000品目以上が値上げへ 電気・ガス・宅配・公共施設も…止まらぬ10月の値上げラッシュ
10月は値上げの波が止まりません。10月から値上げされる食品は、ペットボトル飲料や主食のパックご飯。ヨーグルトや納豆など、食卓に欠かせないものもあります。食品だけじゃない、10月から値上げされるアレコレをまとめました。
帝国データバンクによりますと、10月の食品値上げは半年ぶりに3000品目を超える見通しです。大手飲料メーカー各社は数％から最大25％の値上げを。タカノフーズは納豆や豆腐など全商品の10％以上の値上げを発表。価格が高騰するコメ使ったパックご飯や切り餅も値上がりします。
電気や都市ガスの料金も、政府の夏の補助金が終了するため10月使用分から値上がりします。九州電力は使用量が平均的な家庭で507円上がると試算しています。宅急便も、ヤマト運輸は来月から120サイズ以上の運賃を値上げします。
(街の人)
「結構、食費とかだいぶかかっています」
(街の人)
「推し活代をできるだけ下げています。ライブのCDとか2,3枚買っていたけど、それを1枚だけにしています」
(街の人)
「生活がかなり苦しくて、最近、月収が少なすぎて転職したばかり。本当にお金が困っているので、やってられない！」
鹿児島市では、96の施設の料金が10月1日から値上げされます。平川動物公園の入園料は鹿児島市民が750円、鹿児島市外に住む人は1000円。維新ふるさと館や市立美術館は鹿児島市民が450円。鹿児島市外の人は600円となります。かごしま水族館は鹿児島市外に住む人の入館料が500円上がります。
(記者)
「かごしま水族館も10月1日から入館料が改定されます。現在、大人1500円が2000円に、小中学生は750円から1000円に改定されます。ただし、鹿児島市民は料金は変りません」
(記者)Ｑ、10月から入館料が値上げされるのはご存じですか？
(来館者)「知らない」
(来館者)
「入館料が安いときでよかった。上がる前でよかった(笑)」
9月30日は休館のため、29日が値上げ前最後となったかごしま近代文学館では…
(鹿児島市外からの来館者)
「鹿児島県で料金が一律だったらいい」
(鹿児島市外からの来館者)
「何回も行く見通しがあれば、年間パスポートを買ったり考えないといけない。値上げのニュースばかり聞くとだんだん麻痺しています」
食品以外にも広がる値上げラッシュ。収束の兆しはまだまだ見えません。