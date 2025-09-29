Photo: Adobe Stock

「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。本記事では、ライターの小川晶子氏に、「一日を明るく過ごすための習慣」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

一流は朝目覚めたら
「イッツ・ア・ショータイム！」と叫ぶ

　あなたは、朝目覚めたときに頭の中で何を唱えているだろうか。

　私は「あーもう朝か、起き上がらなくちゃ…今日は朝からこれこれの仕事があるもんな…準備しなきゃ。うまくいくかな。締め切りはいつだっけ…」といったようなことを考えながらグズグズしてしまう。

　一日が始まることに、なかなか諦めがつかない。

　ふとんの中で粘れば粘るほど、余裕がなくなるのはわかっているのに、引き延ばしてしまうのである。

　これはどう考えても良くない習慣である。

　一日の始まりは気分良くスタートしたほうがいい。目覚めた瞬間に唱える言葉は大事なのだ。

　朝イチの言葉が、一日の気分を左右すると言ってもいい。

「さあ、新しい一日だ！ 今日もきっといいことがあるぞ」

　そんなふうに言いながら起きたら、気分良く起きられて本当にいいことがあるかもしれない。

　……と、そんなことを考えて、実践してみたり、忘れたりしていたある日のこと。

　いつものように、半分覚醒の状態でグズグズしていると、

「イッツ・ア・ショータイム！」

　突然、次男がそう叫びながらふとんを蹴飛ばして起き上がった。

　続けざまに、今度は長男が

「イッツ・ア・ショータイム！」

　と叫んで起き上がった。

　次は私か？ 私なのか??

　……

「イッツ・ア・ショータイム！」

　タイミングを逃した私は、心の中で唱えながら起き上がった。

　別に何の予定もない日だったのだが、子どもたちは楽しそうだった。

　なぜ急に英語なのか、さっぱりわからない。単に面白いから言ったようだ。

　ともあれ、「さぁ楽しいショーの始まりだ！ お楽しみはこれからだ！」そんな気分でふとんから飛び出したのである。そんな日は楽しいに決まっている。事実、その日は上機嫌で過ごしたのだった。

　それ以来、私は朝イチに唱える言葉を「イッツ・ア・ショータイム！」にしている。

　これは余計な心配事を吹き飛ばす威力があるし、笑える。

　笑えるというのは大事だ。

とにかく明るいスタートを

　ベストセラー人生は「気分」が10割』には、「最高の一日」をずっと続けるために気分を管理する習慣が106個載っている。

　そのうちの一つが「朝起きたら、すぐにふとんを蹴っ飛ばす」だ。自尊心を高めるために、最も簡単に実践できる方法だという。

　それは自尊心が、自分との約束を果たせたときに向上するものだからだ。自分との約束で最も簡単に実践できるのが、朝起きたときにふとんを蹴っ飛ばすことってわけ。これだけでもひとつのタスクが達成できた（＝自分との約束が果たせた）と脳が認識し、スイッチがパチンと入る感覚が得られる。この感覚がとても大事。こうした小さな実践ひとつが、さらに大きな約束の達成につながっていく。
――『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.216）

　起きなきゃ、起きなきゃ、でも……ってグズグズするのではなく、自分で決めた通りにパッと起きる。これだけで自尊心が高まり、気分良く過ごせるということだ。

　ふとんを蹴っ飛ばす際は、「イッツ・ア・ショータイム！」のような明るい決まり文句を言うこともおすすめしたい。

小川晶子（おがわ・あきこ）
大学卒業後、商社勤務を経てライター、コピーライターとして独立。企業の広告制作に携わる傍ら、多くのビジネス書・自己啓発書等、実用書制作に携わる。自著に『文章上達トレーニング45』（同文館出版）、『オタク偉人伝』（アスコム）、『超こども言いかえ図鑑』（川上徹也氏との共著 Gakken）、『SAPIX流 中学受験で伸びる子の自宅学習法』（サンマーク出版）がある。