「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。

一流は朝目覚めたら

「イッツ・ア・ショータイム！」と叫ぶ

あなたは、朝目覚めたときに頭の中で何を唱えているだろうか。

私は「あーもう朝か、起き上がらなくちゃ…今日は朝からこれこれの仕事があるもんな…準備しなきゃ。うまくいくかな。締め切りはいつだっけ…」といったようなことを考えながらグズグズしてしまう。

一日が始まることに、なかなか諦めがつかない。

ふとんの中で粘れば粘るほど、余裕がなくなるのはわかっているのに、引き延ばしてしまうのである。

これはどう考えても良くない習慣である。

一日の始まりは気分良くスタートしたほうがいい。目覚めた瞬間に唱える言葉は大事なのだ。

朝イチの言葉が、一日の気分を左右すると言ってもいい。

「さあ、新しい一日だ！ 今日もきっといいことがあるぞ」

そんなふうに言いながら起きたら、気分良く起きられて本当にいいことがあるかもしれない。

……と、そんなことを考えて、実践してみたり、忘れたりしていたある日のこと。

いつものように、半分覚醒の状態でグズグズしていると、

「イッツ・ア・ショータイム！」

突然、次男がそう叫びながらふとんを蹴飛ばして起き上がった。

続けざまに、今度は長男が

「イッツ・ア・ショータイム！」

と叫んで起き上がった。

次は私か？ 私なのか??

……

「イッツ・ア・ショータイム！」

タイミングを逃した私は、心の中で唱えながら起き上がった。

別に何の予定もない日だったのだが、子どもたちは楽しそうだった。

なぜ急に英語なのか、さっぱりわからない。単に面白いから言ったようだ。

ともあれ、「さぁ楽しいショーの始まりだ！ お楽しみはこれからだ！」そんな気分でふとんから飛び出したのである。そんな日は楽しいに決まっている。事実、その日は上機嫌で過ごしたのだった。

それ以来、私は朝イチに唱える言葉を「イッツ・ア・ショータイム！」にしている。

これは余計な心配事を吹き飛ばす威力があるし、笑える。

笑えるというのは大事だ。

とにかく明るいスタートを

ベストセラー『人生は「気分」が10割』には、「最高の一日」をずっと続けるために気分を管理する習慣が106個載っている。

そのうちの一つが「朝起きたら、すぐにふとんを蹴っ飛ばす」だ。自尊心を高めるために、最も簡単に実践できる方法だという。

起きなきゃ、起きなきゃ、でも……ってグズグズするのではなく、自分で決めた通りにパッと起きる。これだけで自尊心が高まり、気分良く過ごせるということだ。

ふとんを蹴っ飛ばす際は、「イッツ・ア・ショータイム！」のような明るい決まり文句を言うこともおすすめしたい。

（本稿は、『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』の発売を記念したオリジナル記事です）