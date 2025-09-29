「SIAM SHADE」は、1990年代に流行したビジュアル系バンドの代表格のひとつだ。2002年に惜しまれつつ解散したが、その後、期間限定で復活すること4度。代表曲「1/3の純情な感情」はいまなお、さまざまなシーンで演奏されるスタンダードナンバーとなっている。しかし、その人気バンドのメンバーが、残りのメンバー4名を、計38曲の楽曲の演奏と、「SIAM SHADE」名での活動の差し止めを求め、この8月に提訴していた。一体、何が起こっているのか。原告となったメンバー・DAITAが取材に応じ、その理由を明らかにした。

【前後編の前編】

＊＊＊

【写真を見る】訴訟を提起したギタリスト・DAITA

ファンへの裏切り

〈被告らは、別紙記載の楽曲を使用してはならない〉

SIAM SHADE

〈被告らは、SIAM SHADEの名称にて演奏活動、芸能活動を行ってはならない〉

そう記された訴状が東京地裁に提出されたのは、8月27日のこと。原告はSIAM SHADEのメンバーであるDAITA。被告は残りのメンバー・NATCHIN、栄喜、KAZUMA、淳士の4名である。演奏停止を求めている曲はDAITAによる作曲、編曲の計38曲に及び、その中には「1/3の純情な感情」も含まれている。

SIAM SHADEは1993年に結成、1995年にデビューした、ビジュアル系ロックバンドだ。1997年、アニメ「るろうに剣心」のエンディングテーマとなった「1/3の純情な感情」が80万枚のヒット。一躍人気バンドとなった。2002年に解散したが、その後、2007年から2016年の間に4度に亘って期間限定復活し、ツアーなどを開催してきた。

解散後、メンバーはソロで音楽活動を続けているが、解散から20年以上も経った今、なぜ1：4に分かれ、争っているのか。

「ファンのためにも、SIAM SHADEというバンドのためにも、自分自身の名誉の点でも、今の4名の活動には強い危機感を覚えています」

そう語るのは、原告で、バンドではギターを務めたDAITAである。

「彼らはいま、私以外のメンバーをバンドに加え、ファンがSIAM SHADEの活動であると誤認しかねない形でライブを行っている。この動きは今後も続いていくでしょう。そうなればファンへの裏切りであり、また、私の権利を侵害しかねないものになるのは間違いありません」

訴訟の背景には、長きに亘った両者の確執がある。以下、DAITAへの取材と資料を元に、それを詳らかにしてみよう。

トラブルの発端は

トラブルの発端は2018年のこと。SIAM SHADEは既に解散していたが、グッズ販売や、限定復活した際に出た収益金の使途を巡って、DAITA以外のメンバーからバンドの関係先に2通の内容証明郵便が届けられたという。

一つは、東日本大震災の復興支援を行っている一般社団法人へ。もう一つは、SIAM SHADEの復活ライブの際、グッズ製作を請け負った販売会社宛てであった。

2011年、東日本大震災が発生した。これを受けてSIAM SHADEは限定復活し、復興支援チャリティーライブを2会場で実施。その収益は、日本赤十字社に寄付するという案も出たが、元所属事務所代表のアドバイスや、DAITAの勧めもあり、彼の知人である、岩手県内の一般社団法人へ寄付することになったという。しかし、次第に、DAITAを除くメンバーは、疑念を抱くようになった。寄付先がネイルサロンを運営していることがわかり、寄付金が復興支援とは関係ない事業に流用されているのではないか、と疑ったのである。

また、解散後、SIAM SHADEのライブやグッズ販売などの収益の管理業務と各メンバーへの分配は、DAITAの個人会社が実務を請け負っていた。これは受け皿となるような法人を持っているのが彼しかいなかったからだが、何がきっかけか、4名のメンバーは、DAITAの会社が収益を“中抜き”しているのではないか、と疑い、それを確かめるため、グッズを製作した販売会社に請求書を出すようにと要求したのである。

もちろん支援団体やDAITAは疑いを否定したものの、他のメンバーは納得しないままだった。そして2021年、支援団体に対し、寄付金の返還などを求めて訴訟を提起。そしてDAITA個人に対しても、不当に利益を得てきたとして、損害賠償請求訴訟を提起したという。

こうしてかつてのメンバーが法廷で火花を散らすことになったわけだが、結果を先に言えば、原告側の訴えは通らなかった。まず、支援団体を相手取った裁判では、翌年の2022年、原告敗訴の判決が下された。裁判所は、メンバー側が寄付金の使途を細かく指定していたわけではなく、また、ネイルサロン事業も被災者の雇用創出のものだと認定。つまり、寄付金は正しく使われていたと判断したわけである。一方のDAITAを被告とした裁判は長期化したが、昨年10月にようやく和解が成立。

DAITAによれば、

「彼らが請求していた金額に関して、私の側には何の支払いも求められませんでした。係争状態になったために滞っていた2018年以降の収益を分配し、販売会社に残っていたグッズなどを引き取ることなどが定められただけです。つまり、私の側に不正がなかったことが立証されたのです」

元リーダーの声明

こうして6年間に亘った争いは終わった。しかし、その後も両者の溝は埋まるばかりか、ますます広がる一方だった。

「和解が成立した後、11月になって、リーダーだったNATCHINの公式サイトで4名が連名で、訴訟が行われていたことを突然明かした。それだけでなく、これからは4名で活動する、と言わんばかりのことまで書いてあったのです」

その文章には、実際にこうある。

〈我々4人は、DAITAに対して訴訟を提起しておりましたが、今般、その訴訟がようやく和解により円満に解決しましたので、皆様にご報告申し上げます。今後も、SIAM SHADEのメンバーは栄喜、KAZUMA、 NATCHIN、淳士、DAITAの5人です。ただ、SIAM SHADEのメンバーのうち、栄喜、KAZUMA、NATCHIN、淳士の4人のみで活動することが多くなるかもしれません〉

そして、その言葉をなぞるように、4名は、同じく1990年代に人気となったロックバンド「SOPHIA」と、ユニット「SIAM SOPHIA」を結成することを発表。今年2月には大阪でライブを行っている。

「これには驚きました。ユニットには『SIAM』の文字が入っていますから、ファンからしてみれば、SIAM SHADEが再結成され、SOPHIAと新ユニットを作ったように誤認してしまう方がいるかもしれません。実際、楽屋には『SIAM SHADE』として、4名のメンバーの名が表示されていたそうです。しかも、そのライブにはRENOというアーティストをギターとして参加させていました。これではまるで、SIAM SHADEが私の代わりに新たなメンバーを加えたように見える。私にも、メンバーの件を含め、確認してほしかったと思います。SIAM SOPHIAというのは、SIAM SHADEとSOPHIAの共演ライブイベント。実質的にSIAM SHADEとしての本格的な再活動になります。SIAM SOPHIAはこの10月13日にもライブを行うことが決まっている。私としては認められることではありません」

特許庁の申請

さらに、

「その後、メンバーの栄喜が、特許庁に対し、『SIAM SHADE』という名称を単独名義で商標登録申請していたことがわかったのです。しかもそれはSIAM SOPHIAの活動を発表したのと同日でした。1人のメンバーがバンドの名を独占使用する権利を得ようとしているわけです。これも絶対に認められることではありません」

このような動きを見て、今後、彼らは新メンバーを加え、本来のバンドアンサンブルとは異なるSIAM SHADEを、新たなSIAM SHADEとしてスタートさせるのではないか。そこで当時の楽曲も演奏するのではないか。DAITAはそう感じた。そこで、冒頭のように、自らが権利を持つ楽曲の使用と、バンドの名称使用の差し止めを求め、この8月、4名を提訴したというわけだ。

DAITAの代理人である、若尾総合法律事務所の若尾康成弁護士によれば、DAITAの作曲や編曲による楽曲は、DAITA自身が著作者人格権（著作者の名誉や感情など、人格的な利益を保護する権利）を有する。DAITAの了承なく、新たなメンバーを加えてこれらの楽曲が演奏されれば、彼の名誉や声望を侵害する恐れがあるという。また、SIAM SHADEの名称は、5名が音楽、芸能活動を行うグループとしての名称だ。4名が新たなメンバーを加えてこの名を使用すれば、消費者にあたかもSIAM SHADEが活動しているように混同させる可能性がある。これは、不正競争防止法に抵触する疑いがあるという。

ちなみに、商標登録の申請はこの7月に特許庁によって「拒絶」されている。その理由は、権利者であるメンバー全員の同意が得られている証明がないからだという。

唯一無二のバンド

DAITAは言う。

「先の訴訟中から、いずれ4人がこうした行動に出るのではないかという予感がしていました。そこで、和解に向けてのやり取りをする中で、私への相談なしにSIAM SHADEの名称で活動することは控えてほしいと申し入れ、先方も同意する姿勢を見せていました。しかし、彼らの行動を見ると、それは守られそうにありません。そこで動きを起こさなくてはならないと決意しました」

SIAM SHADEが結成されたのは1993年だが、

「メンバー3名が別のバンド名で活動しているところに私が入り、そこからSIAM SHADEという名がスタートしています。その後、もう一人が加入してデビューが決まった。ですから、我々は、この5人のバンドであるということをとりわけ大切にし、ファンの前でも“5人でSIAM SHADE。それ以外はありえない”と言い続けてきました。私は結成当初から、SIAM SHADEは唯一無二のバンドだと確信していました。それは歌や楽曲だけではなく、演奏力、アレンジも一流を目指し、凄みのあるものだと思っているからです。ファンの方々もそれをよくわかってくださっていました。だから、解散した後も私は、自分のソロのライブでは、SIAM SHADEの曲は極力演奏しないようにしてきました。演奏するなら、5人が揃った時だ、と。オリジナルメンバーの5名が揃わなければ、SIAM SHADEの演奏は慎むべきだと。それでなければ、ファンに対する裏切りに当たると思っていたのです」

さらには、彼らの動きは、自分自身の名誉も汚す行為とも受け止めているという。

「メンバーが1：4に分かれ、『4』の側が新たにメンバーを入れて再出発する。もしそうなれば、私が不正を働いて追い出されてしまったように見える。しかし、先の裁判でも、そうしたことは一切、認められなかった。彼らの言動は、自分を誹謗し、無き者にしようとしているように感じました。トラブルを詳らかにするのはファンの皆様には心苦しいことなのですが、ここできちんと真相をお話しすることもファンの皆様への責任を果たすことのひとつになると思っています」

徹底的に戦い続けると述べるDAITA。しかし、そもそも彼らはなぜ1：4に分かれてしまったのか。それを理解するには、彼らの解散の時点まで時計の針を巻き戻さなくてはならない。【後編】では、DAITAが初めて解散の真相を明かす。

デイリー新潮編集部