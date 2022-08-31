お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹が自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「ＳＩＡＭＳＨＡＤＥ」のボーカル・栄喜になりきり、ヒット曲「１／３の純情な感情」を熱唱する姿を公開した。稲田は３０日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」で、少年時代に熱中したという「１／３の純情な感情」を熱唱。金髪ショートのかつら、アウターと当時を彷彿させる気合の入れようで、ゲストの広末涼子も見守る中、心を込めて歌