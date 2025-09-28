【レポート】THE RAMPAGE川村壱馬、ソロプロジェクトがアパレルブランドとコラボ！囲み取材で愛やこだわり語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE RAMPAGEのボーカル川村壱馬のソロアーティストプロジェクト「零/L.E.I.」が、アパレルブランド「FORSOMEONE」とのコラボコレクションを発売。それを記念した囲み取材に、川村自身が出席。ブランドへの愛やアイテムのこだわりを語った。

■制作のこだわりや「L.E.I.」としてのソロ活動について語った囲み取材

FORSOMEONEは、LDH JAPAN所属アーティストなどの衣装ディレクター兼デザイナーとしても活動している小川哲史がディレクターを務めるアパレルブランド。今回のコラボは、そのFORSOMEONEをブランド立ち上げから愛用している川村念願のコラボレーション。FORSOMEONEの得意とするグランジヴィンテージにスポーツウェアの要素を融合させ、綿密な打ち合わせを通し理想的なプロポーションをコレクションに反映した全23アイテムの展開だ。

今回のコラボについて川村は「2018年のFORSOMEONEのシーズンが始まる前の展示会からすごい僕にブッ刺さっていて大好きなブランドなので、めちゃくちゃ嬉しいです。お仕事としてモデル起用していただいたりとか、すごくお世話になっているブランドで。ソロ活動が始まるタイミングとかあればぜひ（コラボ）やらせていただきたいというのは結構前からお話ししていたので、念願叶って嬉しいです」と改めて喜びを噛み締めた。

制作のこだわりを聞かれると「FORSOMEONEのブランドの持つアイデンティティーをすごいリスペクトしつつ、自分の着たいアイテムだったり、ライブを想定してイメージしたり。自分のソロアーティストとしてのテーマ、軸となるカラー、パープルや寒色系のものを使いたいなっていうのでこういうデザインにさせていただきました」と説明。

特にお気に入りは「LF NYLON TRACK JKT」と「LF NYLON TRACK PT」のセットアップとのことで、「シルエットもこだわらせてもらいました。かなりワイドなパンツになっていて、こういうセットアップジャージではあまり見ないアイテムで。（ジャケットは）僕あんまり長いのが似合わなくて、結構丈を短めに作りました。色もパープル入れさせていただいて。シルエットはかなり攻めているのにすごくシンプルで、しかもめっちゃ軽くて着やすいのでファンの方にも着てほしいですね」とおすすめ。

当日着用していた「LF BIKER JACKET」と「LF DAMAGE DENIM」については、「かなり攻めてると思うんですけど（笑）、このデニムとかもライニングがあるので中が透けずに上品に作っているというところがポイントです。かなりエッジの効いた感じではあるんですけど、ハードコアすぎないというか、デニムとライダースのバランスがこだわりですかね」と語り、インナーに着用していた「LF ANGEL TEE」については「女神にイーグルのウイングを合わせているんですけど、FORSOMEONE ×L.E.I.ならではのコラボデザインで。このライダースの間からのぞかせる総合的なバランスで」とこだわりのスタイリングに大満足のようだ。

また、「L.E.I.」としてのソロ活動についても「アルバムとかツアーとかできたらいいなっていうのは思っています。ツアーといってもそんなに規模大きくではなくて、HIPHOP、ラップをかませる会場でしたいなっていうイメージはあります」と今後への意欲を見せた。

最後はこのコレクションを手に取る方に向け、「全部こだわって、小川さんやFORSOMEONEチームの皆さんともディスカッションして丁寧に作らせていただいたので、本当にいいなと思ったものを手に取っていただいて、身につけて楽しんでもらえたら嬉しいなと思います」とメッセージを送った。

「FORSOMEONE」×「L.E.I.」のコラボコレクションは2025年9月27日から10月5日までFORSOMEONE STOREの店舗と、ECサイトにて販売予定。全方位で「L.E.I.」の世界観を体感できる、フルスケールのコラボレーションをぜひチェックしよう。

■イベント情報

「FORSOMEONE」×「L.E.I.」コラボレーションコレクションPOP UP

09/27（土）～10/05（日）FORSOMEONE STORE

※09/27～10/05で、ECサイトでも販売予定（一部受注商品あり）

