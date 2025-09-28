全身が汚れた小さな保護子猫…。お風呂に入った後の姿が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は7万3000回を超え「キレイになったらめちゃくちゃ可愛くなりましたね」「お外で頑張ってきた証だね」「幸せになるんだよ」といったコメントが集まっています。

鳥に襲われていた子猫を保護

Instagramアカウント「おおしまちいきねこ」に投稿されたのは、お風呂に入った保護子猫の姿。鳥に襲われ、連れて行かれそうになったところを保護されたのだそう。灰色っぽく全身が汚れ、ノミがいるので、ボランティアさんが子猫をお風呂に入れてくれたそうです。

お風呂に入ると…

お風呂できれいにしてもらった子猫は、真っ白な可愛い女の子だったそうです。よちよちと毛布の上を歩く姿がとても可愛らしい！子猫は潮（しお）ちゃんという名前をつけてもらい、里親さんを探すことになったそうです。

保護され、安全な場所で暮らし、潮ちゃんは甘えて鳴いたり、お昼寝をしたり、安心して過ごしていたといいます。可愛い姿に投稿者さんも癒されたそうです。小さな体で遊ぶ姿もとても可愛い！

ずっとのおうちへ

その後の潮ちゃんですが、ずっとのおうちが決まったそうです。里親さんのおうちへトライアルに行き、家族に迎えてもらえることになりました。「ティファ」ちゃんという新しい名前をつけてもらったそうです。つらい境遇から保護され、幸せな居場所を見つけたティファちゃんのシンデレラストーリーでした。

投稿には「計り知れない強運の持ち主！絶対生きるぞって言う決意が伝わって来ます」「保護してもらえてお風呂入ってさっぱりしてミルクもらって潮ちゃんは幸せちゃんです」「危険な場面から救われた可愛いラッキーガール」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「おおしまちいきねこ」では、保護猫活動の様子が投稿されています。

