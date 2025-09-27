ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¤«¤Ä¤ÆÄ¶ÂçÊª²Î¼ê¤ò¡ÖÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥½¥Õ¥È´Æ¶Ø¡×¼«Âð¤ØÏ¢¤ìµ¢¤ë¤â¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ä¶ÂçÊª¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï10·î25Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤µ¤À¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²ó¸Ü¡£ÏÂÅÄ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¡¢¤µ¤À¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤µ¤À¤¯¤óµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¡ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÂÅÄ¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤µ¤À¤¯¤ó¡¢¤¦¤ÁÍè¤Æ¤è¡Á¡£¤¦¤ÁËÜÅö¤Ë¶á¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤µ¤À¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢º£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡£¤¢¤¿¤·¤â¤â¤¦1²ó¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¶¯°ú¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡¢¤¢¤¿¤·¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿ÏÂÅÄ¤À¤¬¡¢¤µ¤À¤Ï¤½¤³¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡£¹Ô¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÎ»¾µ¡£²È¤ËÃå¤¯¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¤¢¤¿¤·¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¿å¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¿ì¤¤¤¬³Ð¤á¤¿¤Î¤«¡Ö¤µ¤À¤¯¤ó¡¢¤¢¤¿¤·¤Ê¤ó¤Ç¤µ¤À¤¯¤ó¸Æ¤ó¤À¡©¡×¤ÈÆÍÁ³²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤À¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¡£¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸Æ¤ó¤À¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç·ë²ÌÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤µ¤À¤¯¤óÁ÷¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÈ¤êÀê¤á¤È¸À¤¨¤ÐÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¶²ý¤È¸À¤¨¤ÐÍ¶²ý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶Ã¤¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È´Æ¶Ø¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
