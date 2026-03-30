29日に放送された、歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」レギュラー放送最終回の平均世帯視聴率が、5.0％だったことが30日、ビデオリサーチの調べでわかった。平均個人視聴率は2.6％だった。前4週平均は世帯4.5％、個人2.5％だった。（いずれも関東地区、速報値）。オープニングで和田は「吉村明宏とか部屋まであいさつ来てくれて。初期のスタッフも」と多数の関係者が祝いに訪れたことを明かし