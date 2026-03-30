プロ雀士でモデル、タレントなどマルチに活躍する岡田紗佳（32）が30日までに自身のSNSを更新。出演番組の終了に思いをつづった。岡田は準レギュラーを務めたTBS系「アッコにおまかせ！」29日放送の最終回に出演。インスタグラムでは「アッコさんに会えたことは、わたしの人生において、かけがえのない経験になりました。アッコさんを芸能界の大先輩としても、一女性としても尊敬しています」とスタジオで和田アキ子と撮したツーシ