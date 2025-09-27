歌手の松本伊代（60）が26日に放送された日本テレビ系「行列のできる法律相談所」（後9・00）に出演。夫でタレントのヒロミ（60）に黙っていた高額詐欺被害を初告白した。

水道業者から「フィルターの交換の時期じゃないでしょうか?」と電話があり、交換作業に来てもらったものの「フィルター替えたのを見てなくて…本当にフィルター替えたのかな?って…」と作業の確認を怠った。

さらに作業後に水道業者が「実はこんな商品もあるんですけど」と、なぜか筋トレ器具を勧めてきた。これに「ヒロミさんのお母さんも使えるし」と、30万円の筋トレグッズを購入してしまった。

ヒロミには「通販番組でもらった」とウソをついていたが、今回番組は「余計なお世話」としつつ、スタッフが真実を伝えたとしてVTRに登場。スタッフから伝えられると思わず「ふっふふ」と笑いが漏れ「まぁ言わないでしょ。それは俺にね」と察した。

高額詐欺に遭ったことに「大体フィルターの交換に来た人が筋トレグッズって…普通わかるでしょ。どういうつもりなんだろうね」と呆れ「俺が旦那だってことも分かってるんだから“うちの旦那さんは、そういうの詳しいから大丈夫です”って言えば済むことじゃん。でも言わないんだよね。話聞くタイプなんだよね」と不思議がった。

スタッフから「怒っていないのか?」と聞かれると「いやもう…もう…そりゃ…怒ったところでしょうがないし。特別だから。彼女は」と受け入れ「二度とダマされないようにね。お願いします」と優しく伝えていた。