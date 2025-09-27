£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£´£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö14:00¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:00¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46296.92¡Ê+349.60¡¡+0.76%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22451.25¡Ê+66.55¡¡+0.30%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45185¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+135¡¡+0.30%¡Ë
²¤½£³ô¼°26Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9284.83¡Ê+70.85¡¡+0.77%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23739.47¡Ê+204.64¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7870.68¡Ê+75.26¡¡+0.97%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.641¡Ê-0.014¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.185¡Ê+0.015¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.766¡Ê+0.019¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.383¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.746¡Ê-0.027¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.746¡Ê-0.011¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.237¡Ê+0.013¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.386¡Ê+0.039¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.646¡Ê+0.004¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á65.67¡Ê+0.69¡¡+1.06%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3811.10¡Ê+40.00¡¡+1.06%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á109981.50¡Ê+780.84¡¡+0.72%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1644Ëü3334¡Ê+116743¡¡+0.72%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
