174万円！ 三菱の新型「軽ワゴン」発表！ 最上級より「約20万円オトク」＆最も低燃費な「リッター21キロ」記録！ 5年半ぶりの全面刷新で進化した「eKスペース」最安モデルとは？

3代目に進化！ 最安モデルの仕様とは？

三菱自動車は2025年9月18日、「eKスペース」のフルモデルチェンジを発表し、同年10月29日に発売を予定しています。

今回登場する新型eKスペースのなかでも、もっとも手頃な価格で購入できるエントリーモデルは、どのような仕様なのでしょうか。

よりスクエアなデザインに進化！ 最安モデルの仕様とは？

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”三菱の新型「軽ワゴン」です！（30枚以上）

eKスペースは2014年に初代モデルが登場。軽スーパーハイトワゴンという新しいジャンルに挑戦し、広々とした室内空間とスライドドアの利便性で人気を獲得しました。

開発は日産と三菱の合弁会社「NMKV」が担い、両社の技術を融合させたことでも話題を集めました。

2020年には2代目モデルが登場。安全性能の大幅な向上やマイルドハイブリッドの採用などで商品力を強化し、家族層を中心に幅広いユーザーから支持を得ました。

そして今回発表された新型は、約5年半ぶりとなるフルモデルチェンジを経た3代目。

先代で培った快適性や安全性をさらに進化させつつ、現代的なデザインや使い勝手を追求しています。

同日には、個性的なスタイルで注目を集める「デリカミニ」もモデルチェンジを実施し、新型へと世代交代しています。

新型eKスペースは、世代や性別を問わず幅広い層に親しまれるデザインを継承。フロントフェイスにはブラックのグリルとキューブ型のLEDヘッドライトを組み合わせ、高級感を演出しています。

インテリアでは、Aピラーの位置と角度を見直すことで、室内長を先代比で115mm拡大。

さらに、ピラー自体を細く設計し、良好な前方視界と開放感を実現しました。

パワートレインは先代に採用されていたマイルドハイブリッドを廃止し、自然吸気ガソリンエンジンへ一本化されています。

数あるグレードの中でも、もっともリーズナブルな価格で設定されるのが「M 2WD」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mm、ホイールベースは2495mm。

エクステリアの違いは、グレード間でほとんどありませんが、唯一ドアミラーにLEDターンランプが装備されないことが挙げられます。

なお、足元の14インチフルカバー付きスチールホイールも全グレード共通となっています。

ボディカラーは新色「デニムブルーパール」を含むモノトーン8色を設定。

インテリアはグレー基調で、7インチカラー液晶メーターと一体型パネルを採用し、先進的かつクリーンな印象に仕上げられています。

シート素材はファブリックで、伸縮性に優れ、身体にフィットしやすい生地を採用。快適な座り心地を提供します。

収納面では運転席アッパーボックスや助手席前のインパネトレイ、充電用USBポートと一体になったインパネロワートレイなどを備え、利便性を高めています。

エントリーモデルのMグレードでは、エンジンスイッチは非搭載でメカニカルキーをひねって始動するタイプ、2WD車はウレタン製ステアリングホイールを採用。

シートバックポケットは助手席側のみで、上級グレードのように両席には備わりません。

スライドドアもMグレードは両側とも手動式で、上級モデルでは助手席側が電動スライドドアとなる点に違いがあります。

一方で、全モデル共通の標準装備としては、足踏み式パーキングブレーキ、7インチ液晶メーター、タッチパネル式オートエアコンを搭載。

さらに、3種類の走行モード（POWER・NORMAL・ECO）を切り替えられるドライブモードセレクターも採用されています。

オーディオは全車オーディオレス仕様で、純正9インチナビゲーションはオプションでの設定となります。

安全装備については、先進運転支援システム「三菱 e-Assist」を全グレードに標準搭載。

衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い防止アシスト、車線逸脱警報システムなどが含まれており、機能面でのグレード差はありません。

パワートレインは660cc直列3気筒自然吸気エンジンを搭載し、トランスミッションはCVT。

駆動方式はFFを採用し、燃費はWLTCモードで21.0km／LとeKスペースのラインナップで最も低燃費な数値を記録しています。

なお、M 2WDの価格（消費税込み、以下同）は174万9000円。

最上級グレードとなる「G 4WD」（194万5900円）との価格差は19万6900円です。