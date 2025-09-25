タイムアウトが選ぶ「世界で最もクールな街」で１位に輝いた神保町/Sanga Park/iStock Editorial/Getty Images

（ＣＮＮ）グローバルな情報ガイド「タイムアウト」がまとめる「世界で最もクールな街」の最新ランキングで、東京の神保町が１位に輝いた。

２０２５年版のランキングで１位に輝いた神保町について、タイムアウトは「ビブリオフィル（書物好き）の天国」と呼ぶ。神保町はおよそ１３０軒の古書店が立ち並ぶ場所で、タイムアウトは「一誠堂書店」や「北沢書店」をブッキッシュな散策の一日にふわさしい出発点として紹介。また、コーヒーショップ文化やおいしいカレー店にも言及している。

タイムアウトの年間リストは、世界に広がる編集者やライターによる推薦をもとにまとめられる。選定された街は文化やコミュニティー、住みやすさ、飲食物、そしてタイムアウトの言う「定義が難しい今らしさ（ナウネス）の感覚」などの基準に照らしてランキング化される。

タイムアウトの旅行エディター、グレース・ビアード氏はＣＮＮ Ｔｒａｖｅｌの取材に「今年のタイムアウトのランキングで最も注目すべきポイントは、私たちの街がいかに地元コミュニティーによって、そして地元コミュニティーのために作られているかという点だ」と指摘した。

ビアード氏によると、今年のリストでは比較的知名度や人気が高い街と並び、あまり知られていない行き先も挙げている。「地元住民から本当に愛されていて、都市の主要観光地と同じくらい注目に値するスポット」を紹介しているという。

２位はベルギー・アントワープの「創造の中心地」と呼ばれるボルゲルハウト。タイムアウトはボルゲルハウトの素晴らしい飲食店やギャラリーを紹介しており、その中には「カフェ・ジョゼ」や「ピザギャラリー」といった、芸術と食べ物を組み合わせたランチスポットも含まれる。

ブラジル・サンパウロ西部のバラ・フンダは３位。タイムアウトはランキング入りの理由として、「間違いなくクールで創造的な雰囲気」と産業史の組み合わせを挙げる。編集チームは、新規オープンしたバー「アグア・エ・ビスコイト」のカクテルは欠かせない一品だとおすすめしている。

タイムアウトが選ぶ２０２５年版の「世界で最もクールな街」トップ１０は以下の通り

◇

１．東京の神保町

２．ベルギー・アントワープのボルゲルハウト

３．ブラジル・サンパウロのバラ・フンダ

４．英ロンドンのキャンバーウェル

５．米シカゴのアボンデール

６．韓国ソウルのムンレドン

７．仏パリのメニルモンタン

８．大阪の中津

９．フィンランド・ヘルシンキのバッリラ

１０．ガーナ・アクラのラボーン