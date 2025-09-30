2025年9月27日、ドルチェ＆ガッバーナがミラノで発表した2026年春夏ウィメンズコレクションのテーマは「PJオブセッション（PJ Obsession）」。ベッドルームのパジャマを出発点に、マスキュリンな精密さとフェミニンな誘惑を交差させることで、新しいラグジュアリースタイルを描き出しました。©DOLCE&GABBANAパジャマからモードへ──ドルチェ＆ガッバーナの再解釈クラシックなメンズパジャマは、ブラックランジェリーやジ