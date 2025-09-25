この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

焼き魚業のいわしおばさんになりきった脳科学者・茂木健一郎「勢いで演台叩いちゃダメ！」国連総会で石破首相に愛あるツッコミ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#いわしおばさん 石破総理、国連総会おつかれさまでした！！ でもねえ。。（笑）」と題した動画で、焼き魚業になりきった脳科学者・茂木健一郎さんが“いわしおばさん”として石破首相の国連総会での熱い演説をユーモラスに総括した。



動画の冒頭、茂木さんは「国連での演説、聞いたわよ。人類に平和をもたらすものは何かについて、熱く語ってたじゃない。素晴らしかったわね。」と石破首相を称賛。さらに「もうちょっと首相在任中にやってたら、もうちょっと首相やってたかもしれないわね」と、惜しむようなコメントも披露した。



一方で、「あんたね、一つ言いたいことがある。演説するときには思わず出る無意識の癖ってのがね、気をつけてって」とし、石破首相の「演台を叩いちゃう」クセを愛情とユーモアたっぷりに指摘。「あれね、やたら叩くんじゃないんだからね。場面転換とか句読点入れたい時だけね」と、落語家・桂米朝師匠の例まで引き合いにアドバイスを送った。



焼き魚業になりきった茂木さんは、「今年のサンマ、こんなに豊漁だったらなんでだろうね」と、季節感もきっちり盛り込みながら、石破首相の奮闘を「おばさんもファンだったわよ。あの、おにぎりの食べ方とかね」と親しみを込めてエール。ラストは「いわしがこげちゃうよ。サンマもこげちゃうよ」と、石破首相やサンマにまで労いの言葉を贈ると、「間違った、拍手のボタンを押そうと思ったら、お笑いのを押しちゃったの。ごめんね」とユーモアで締めくくった。



石破首相への独自の視点と鋭い観察眼で、エンタメと社会風刺を絶妙に織り交ぜた“いわしおばさん”節が光る動画となった。