9·î26Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://x.com/enjo_movie/status/1967423132102500381
¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¤é¤¬±ê¾å¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS¡×¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿no plan³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿À»³¤µ¤ó¤Ë¿§¡¹¤È¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS¡×¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¸æ¼Ò¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¿À»³¡§¾¾ÃÝÍÍ¤«¤é±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´ë²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤éÄó°Æ¡¦À©ºî¤Þ¤Ç¤òÊÀ¼Ò¤¬Ã´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀß·×¤·¡¢±ê¾å¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò¤É¤¦Í·¤Ó¿´¤¢¤ëÂÎ¸³¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS¡×¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿À»³¡§¡Ö±ê¾åÂÎ¸³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì¸ý¤Ë±ê¾å¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ïÎà¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡£¤É¤ó¤Ê±ê¾å¤¬¡ÈÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤«¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÊÀ¼Ò¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤äAI¤ò»È¤Ã¤¿´ë²è¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¿·¤·¤¤AI¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏLINE¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥´¥·¥Ã¥×µ»öÉ÷¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢´é¼Ì¿¿¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥·¥§¥¢¤·¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢Åö»þ¤Î²èÁüÀ¸À®AI¤Ï¤Þ¤À°ÂÄê´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¡£²èÁü¤½¤Î¤â¤Î¤ò²Ã¹©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¡È¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ê¾å¡×¤È°ì¸ý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²óÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤µ¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç!?¡×¤È»×¤ï¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¾º²Ú¤Ç¤¤ëÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à!?¡×¤ÈµÕ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÉÔ¿Ô¤µ¡É¤ä¡È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÑÅÙ¡É¤òAI¤ËÃ´¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é±ê¾å¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï»×¤ï¤ºÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³È»¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎSNS¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£XÉ÷SNS¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¡¢Æ°²èSNS¤Ç¤Ï¡Ö±ê¾å¤Þ¤È¤áÆ°²è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î±ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊË×Æþ´¶¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü²òÀÏ¤äÊ¸Ì®Íý²ò¤Ïº£¤ÎAI¤¬¤â¤Ã¤È¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¡£¤½¤³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÈÌµÍý¤ä¤êÁÆÃµ¤·¤ò¤¹¤ëAI¡É¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅª¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¤µ¤ì¤¿±ê¾å¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤³¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡ÖÌµÍý¤ä¤êÁÆÃµ¤·¤ò¤¹¤ëAI¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¿À»³¡§¡ÖÌµÍý¤ä¤êÁÆÃµ¤·¤ò¤¹¤ëAI¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±ê¾å¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òAI¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î3¤Ä¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Ë¤â¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬SNS¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤Ï¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ë¡¢¡Ö¼êÈ´¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£Æü¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Îã¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¤á¤¿Îã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö»ö¼Â¤ò¤ï¤¶¤È¸ØÄ¥¤¹¤ë¡×¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ò¥×¥í¥ó¥×¥È¡ÊAI¤ËÍ¿¤¨¤ë»Ø¼¨¡Ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎAI¤ÏÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÈÌµÍý¤ä¤êÁÆÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÌò³ä¡É¤òÍ¿¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð¤¨¤ëÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤»¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤ÊÁÆÃµ¤·¥â¡¼¥É¤ÎAI¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»×¤ï¤Ì³ÑÅÙ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦Íè¤ë!?¡×¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS¡×¤Ç±ê¾å¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²¿Ì¾¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿À»³¡§¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¤ÇÎß·×100Ëü¥×¥ì¥¤¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÃÝ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢½éÆü¤Ë2Ëü¥×¥ì¥¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢SNS¤Ç¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È³È»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¤Ç100Ëü¥×¥ì¥¤¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿À»³¡§¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥Í¥¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±ê¾å¤¬¤É¤¦¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤òµ¿»÷Åª¤ËÂÎ´¶¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖSNS¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ°é¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤âÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éSNS¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö±Ç²è¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£º£²ó¤Î»Å³Ý¤±¤¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê±ê¾å¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿À»³¡§ÍýÉÔ¿Ô¤Ê±ê¾å¤Ï¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¹ß¤ê¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Åê¹Æ¤äº¬µò¤ÎÇö¤¤¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯±ê¾å¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾Ý¤ò¡¢¤¿¤ÀÉÝ¤¬¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡É»Å³Ý¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖSNS¤È¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¦¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó±ê¾å¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢SNS¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°Õ¿Þ¤»¤º±²Ãæ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS
https://movies.shochiku.co.jp/oredehanai-enjo/specialsns/[¥ê¥ó¥¯]
ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ëSNS¤ÎÎ®¤ì¡§
1. ¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¡§¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¡¢ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢¿¦¶È¤òÆþÎÏ¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò
2. ²èÁü¤òÅê¹Æ: ¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤²èÁü¤òÅê¹Æ
3. AI¤Ë¤è¤ë±ê¾å¥·¥Ê¥ê¥ªÀ¸À®: AI¤¬²èÁü¤«¤é±ê¾å¤Î²Ð¼ï¤òÃê½Ð¤·¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê±ê¾å¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ¸À®
4. ±ê¾å¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³: ²Í¶õ¤ÎSNS¡ÖY¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬ÇúÁý¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎSNS¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¡¢±ê¾å¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òµ¼»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡ÙËÜÍ½¹ð ¡Ú9.26(¶â)Á´¹ñ¸ø³« ¡Û¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/P4zsyX648_c
±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢SNS ¾å¤Ç¡ã»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡ä¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò»¯¤µ¤ì¤¿Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦»³åÑÂÙ²ð¡Ê°¤Éô´²¡Ë¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¤´Ö¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤ë¡È±ê¾å¾õÂÖ¡È¤Ë¡£¡Ö²¶¤ò¥Ï¥á¤¿¤ä¤Ä¤ÏÃ¯¤À¡©¡ª¡×»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£ÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±ê¾å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³«Ëë¡ª
©2025¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ ©ÀõÁÒ½©À®/ÁÐÍÕ¼Ò
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§no plan³ô¼°²ñ¼Ò
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)