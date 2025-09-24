「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～」が上野の森美術館で開催決定！9月25日よりチケット販売を開始
【拡大画像へ】
シティーハンター大原画展 東京会場実行委員会は、「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～」を11月22日～12月28日にかけて、上野の森美術館にて開催する。また、本展覧会のチケットを9月25日10時より販売開始する。
本原画展は「シティーハンター」が、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念したもの。400点を超える直筆原画や貴重な資料、フォトスポット、特別映像などの展示が実施される予定。
また、展覧会の開催にあたり、クラウドファンディング企画「XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!」も実施されている。
チケットは通常チケットのほか、一般観覧に先駆けて展覧会を楽しめる11/22-23日時指定券も用意されているほか、「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、2名で来場するとお得な「パートナー券」なども販売される。
シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム
シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット
「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～」開催概要
開催期間：2025年11月22日（土）～12月28日（日）
開場時間：10:00～17:00 (最終入場 16:30)
主催：東映・コアミックス
公式サイト：https://www.cityhunter-ex.jp
X：https://x.com/cityhunter_ex
Instagram：https://www.instagram.com/cityhunter_ex/
チケット情報
■チケット販売URL
・イープラス
通期券、11/22-23日時指定券
https://eplus.jp/cityhunter40th_ex/
・JRE MALL
通期券
https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00012
11/22-23日時指定券
https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00001
■チケット詳細
11/22-23日時指定券：3,500円※1
当日券：一般 2,900円 小・中学生 1,100円
前売券：一般 2,500円 小・中学生 800円
パートナー券：4,500円※2
特典グッズ付きチケット①：10,000円※3
特典グッズ付きチケット②：13,000円※3
※価格は全て税込です。
※特典画像はイメージです。予告なくデザインが変更になる場合があります。
※1 11月22日（土）、23日（日）、1時間毎の時間指定、入場特典（ホロステッカー）※非売品
この2日間は通常の前売券・当日券ではご入場いただけません。
※2 パートナー券は期間限定販売 9月25日（木）～10月10日（金）
入場の際は２名でご来場ください。１名ずつのご当日券：一般 2,900円 小・中学生 1,100円入場はできません。
※3 特典グッズ①「シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム」
特典グッズ②「シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット」
(C)北条司／コアミックス 1985