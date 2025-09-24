【シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～】 開催期間：11月22日～12月28日 会場：上野の 森美術館

【拡大画像へ】

シティーハンター大原画展 東京会場実行委員会は、「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～」を11月22日～12月28日にかけて、上野の森美術館にて開催する。また、本展覧会のチケットを9月25日10時より販売開始する。

本原画展は「シティーハンター」が、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念したもの。400点を超える直筆原画や貴重な資料、フォトスポット、特別映像などの展示が実施される予定。

また、展覧会の開催にあたり、クラウドファンディング企画「XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!」も実施されている。

チケットは通常チケットのほか、一般観覧に先駆けて展覧会を楽しめる11/22-23日時指定券も用意されているほか、「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、2名で来場するとお得な「パートナー券」なども販売される。

シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム

シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット

「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～」開催概要

開催期間：2025年11月22日（土）～12月28日（日）

開場時間：10:00～17:00 (最終入場 16:30)

会場：上野の森美術館（東京都台東区上野公園 1-2）

主催：東映・コアミックス

公式サイト：https://www.cityhunter-ex.jp

X：https://x.com/cityhunter_ex

Instagram：https://www.instagram.com/cityhunter_ex/

チケット情報

■チケット販売URL

・イープラス

通期券、11/22-23日時指定券

https://eplus.jp/cityhunter40th_ex/

・JRE MALL

通期券

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00012

11/22-23日時指定券

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00001

■チケット詳細

11/22-23日時指定券：3,500円※1

当日券：一般 2,900円 小・中学生 1,100円

前売券：一般 2,500円 小・中学生 800円

パートナー券：4,500円※2

特典グッズ付きチケット①：10,000円※3

特典グッズ付きチケット②：13,000円※3

※価格は全て税込です。

※特典画像はイメージです。予告なくデザインが変更になる場合があります。

※1 11月22日（土）、23日（日）、1時間毎の時間指定、入場特典（ホロステッカー）※非売品

この2日間は通常の前売券・当日券ではご入場いただけません。

※2 パートナー券は期間限定販売 9月25日（木）～10月10日（金）

入場の際は２名でご来場ください。１名ずつのご当日券：一般 2,900円 小・中学生 1,100円入場はできません。

※3 特典グッズ①「シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム」

特典グッズ②「シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット」

(C)北条司／コアミックス 1985