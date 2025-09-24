IVE・レイ、渋谷に登場！メイクブランドのアンバサダーとして美容のポイントを共有

メイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」が日本市場での新製品オフラインローンチング発表会を開催し、ブランドの認知度向上に乗り出した。

【写真】レイ、"ピチT”から露わになったボリューム感

去る9月22日、「LUNA」は渋谷にある複合施設ヒカリエホールでブランドアンバサダーであるガールズグループIVEのメンバー、レイとともに「グラインディングコンシールバター」のオフラインローンチングを記念する製品発表会を開催した。

今回の発表会は、「グラインディングコンシールバター」の紹介を皮切りに、ブランドアンバサダーのレイが直接使ってみた製品のレビューと本人ならではの美容のポイントなどを共有し、日本の消費者と意思疎通する時間を作った。

その後、日本のメイクアップアーティスト、林由香里が「グライディングコンシールバター」を中心にブランドの多様な製品を活用したメイクアップショーを行った。

（写真＝愛敬産業）レイ

特に、「LUNA」の強みであるカバー力を強調した、欠点のない“すべすべ肌”の演出方法を共有するなど、参加した日本のインフルエンサーおよび関係者たちから大きな反応を得て、イベントを成功裏に終えた。

ブランドの関係者は、「『LUNA』は今回の発表会を通じて製品のポートフォリオを拡大し、日本市場内のブランド認知度を向上させていく予定だ」として、「今後も海外の顧客のニーズを反映した、差別化された製品でマーケティングを強化し、消費者との接点を持続的に拡大していく」と述べた。

なお、「LUNA」は2025年6月、銀座の「LOFT（ロフト）」でブランドアンバサダーのレイをモチーフにしたポップアップストア「Welcome to REI's room」を運営するなど、多様な日本でのマーケティングを通じて、日本の消費者との意思疎通を強化している。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。