人気配達系YouTuberのせーけんわーるどさんが、「Uber全受けしてたら、PPP商品多すぎて規制量オーバーだった。マック案件は店次第なのか？《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。9月23日祝日のUber Eats配達稼働について、自身の体験をもとに語った。



せーけんわーるどさんは今回、Uber Eatsの新機能「フラットレート」導入後、東京エリアでの祝日稼働を“全受け”で敢行したと説明。特に11時から13時58分というピークタイムに設定された「時給約1800円」のフラットレートより、「あえて通常モードで稼働してどちらが稼げるか」をリアルな数字で検証。「最初の1時間でフラットレートの時給1800円を上回ったので、『やはり通常モードの方が稼げるかな』」と実感を語った。



前半は4桁案件が続き「分単価なんと42円」「今日単価割といいな」と高報酬を実感。一方で後半は「アイドル時間近づくと300円台のMD案件が2回きたりも」と単価が一気に下がり、マックデリバリーの実態や、待ち時間の有無・袋の有料化問題など、配達員視点での“あるある”問題も登場した。



特に話題となったのがマクドナルドの袋提供に関する店舗ごとの差。「たまたま店員さんが優しくて『袋入れますか？』と2回とも聞いてもらえた」と語る一方で、「マックは店舗によってルールが違いすぎて困惑」「配達員としては統一してもらいたい」と切実な心境を吐露。「そもそも注文アプリ側でビニール袋の有無を選べるようにして、お客様に周知してほしい」と問題提起した。



さらに、最近急増中のピックパックペイ（PPP）案件にも触れ、「規定量オーバーの案件が頻発してる」「結局みんながキャンセルして値段だけ上がって放置状態」と、ルール整備の遅れにも疑問を呈した。「フードデリバリー的に、重すぎる案件は禁止にすべきじゃないか」と改善を求めた。



動画の終盤には、前回投稿の「マクドナルド袋問題」への視聴者コメントを紹介。現役マクドナルドクルーからの「うちの店舗は袋希望すれば渡します」「全店でデリバリーに袋を付けない方針ではない」といった切実な声も。せーけんわーるどさんは「お互い気持ちよく仕事したいだけなので、店舗側の配慮やルール統一をぜひお願いしたいです」と締めくくった。



祝日という換算期ながら、通常稼働で「2時間4108円・8回配達」と手応えを得たせーけんわーるどさん。各地の配達員にも「エリアごとの状況をぜひコメントで教えてほしい」と呼びかけ、今後もリアルな現場レポートを続けていくと意気込んだ。