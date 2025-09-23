NiziUのメンバーMAYUKAの最新ルックがギャルで可愛いと話題だ。

ホールツアー『NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION : Face to Face”』を開催中のNiziU。アーティスト公式Instagramには、9月19日に行われた青森公演後のMAYUKAの姿がアップされており、「青森ありがとうございました！！最高」「味噌カレーミルクラーメンにハマり5個買って帰りました笑」というWithU（NiziUファンの呼称）へのメッセージとともに、金髪にサングラス、肩が出たステージ衣装、パーカーのフードを被った姿など、数多くのオフショットを公開している。

コメント欄には「ギャルまゆちかわいい」「ぎゃるくて最高に可愛すぎる」「清楚ギャルのお手本」「大人ギャルカッコ良くて似合ってほんまに美しすぎる」といったファンからの声が寄せられている。

なお、MAYUKAは、アイウェアブランド「GENTLE MONSTER」銀座フラッグシップストアオープン時にRIMAと店舗を訪れており、その際の投稿でもメガネ姿がファンから絶賛されている。

（文=リアルサウンド編集部）