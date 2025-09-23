【祝・結婚】『緑黄色社会』長屋晴子が５年愛を実らせた！　本誌が目撃していた二人のラブラブ姿

「王子」と呼ばれる人気アーティスト

〈私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます〉

９月20日、４人組バンド『続黄色社会』ボーカル・ギターの長屋晴子（30）がバンドの公式サイトで、実力派ロックバンド『BIGMAMA』ボーカルの金井政人（40）との結婚を発表した。同時に、金井もバンドの公式サイトを通じて結婚を発表している。

「’18年にメジャーデビューを果たした『緑黄色社会』は、’19年10月期のドラマ『G線上のあなたと私』（TBS系）の主題歌『sabotage』や’20年１月に放送されたアニメ『僕のヒーローアカデミア』（日本テレビ系）の第４期第２クールエンディングテーマ『Shout Baby』で若者を中心に人気が沸騰。

同年にリリースされた『Mela！』はストリーミング回数４億回を超えるメガヒット曲となりました。’22年から紅白に３年連続で出場し、’23年には『サマータイムシンデレラ』で第65回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞するなど、今や日本を代表する男女混合バンドです」（音楽誌ライター）

一方の『BIGMAMA』は’01年に結成。ヴァイオリンを加えた５人編成のロック・バンドである。金井が作詞作曲を担当した４枚目のシングル『ダイヤモンドリング』が、日食と男女の再会を重ねたロマンチックな歌詞であることから、ファンから『妄想王子』と称されるようになり、以来「王子」と呼ばれ、熱狂的な人気を得ていた。

他のアーティストへの楽曲提供も多く、歌手LiSA（38）のヒット曲で、’20年公開の映画『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』の主題歌『炎』のカップリング曲『My Friends Forever』の作詞を手がけたことでも知られている。

そんな二人の出会いは、’19年末に発売された『BIGMAMA』のアルバム内の曲『LEMONADE』に長屋が参加したことだった。金井は長屋の歌声に惚れ込み、直々にオファーを出しコラボが実現したという。

「深刻な晴子ロスが起きている」

『LEMONADE』は、恋の幸福感をテーマにしたデュエット曲。金井が書いた詞の中の「I LOVE YOU」という部分を、長屋が透明感のある声で歌い上げている。二人は、エンタメ特化型情報メディア『SPICE』（’19年12月20日配信）でインタビュー取材を受けており、長屋は楽曲に参加した理由について、

〈歌詞がすごく好き。女性視点ですごくうれしい内容になっている〉

と絶賛。一方、金井は長屋の声について〈理想的だった〉と語り、

〈クセが強すぎるわけでもないし、ないわけでもない。すごくまっすぐでしなやか。ヨーグルトでいうと、◯◯味とかではない一番プレーンな感じ。基本形がまずおいしいという。素材がそのまま生きていて、みんなも結局はそこに戻ってきちゃうような味わいですね〉

と、独特な言い回しで表現。さらに、こんなことも……。

〈長屋さん不在のリハーサルでは、BIGMAMAに深刻な晴子ロスが起きていること……〉

〈本当に深刻で……（笑）。僕がこの状況を何とかしなければいけないのですけど。みんな、長屋さんに魅せられているんです〉

この時すでに、金井にとって長屋は、ボーカルというだけではなく、女性としても特別な存在だったのかもしれない。本誌が二人のラブラブ姿を目撃したのは、その翌年の’20年10月上旬のことだった。

目黒区内のコンビニで二人はアイスを物色していたのだ。「何にする？」といった感じで、長屋はヘアバンドをした金井に寄り添っていた。そして、アイスを購入しコンビニを出た二人は、T シャツ姿ということもあり寒かったのだろうか、近くにある金井の高級マンションへと足早に入っていった。

あれから５年を経て、結婚という答えを出した二人。長屋は結婚発表のコメントの中で、

〈皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします〉

と、ファンへ感謝の言葉をつづった。二人の新たなコラボ作品の誕生も、そう遠くないかもしれない。