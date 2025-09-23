朝のひととき、新聞を手に取って過ごす人も多いでしょう。ところが、猫を飼っていると必ずしも新聞が無事とは限らない模様。

今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された破れた新聞の上に座り、満足そうな表情を浮かべている猫ちゃん。まるで「大きな敵を倒したよ」と言わんばかりの様子は、見る人の心を軽くしてくれます。

投稿はXにて、33.2万回以上表示。いいね数は2.1万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「かわいい」「グッジョブ」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：『やっつけておいたよー』朝起きると、破れた新聞紙の上に座っていた猫→顔を見たら…】

新聞の上で誇らしげな猫のかまどちゃん

今回、Xに投稿したのは「たまご＠猫とごはん」さん。登場したのは、猫のかまどちゃん。キジトラ毛並みの女の子です。

飼い主さんが目を覚ますと、そこには細かくビリビリに破られた新聞が広がっていたとのこと。その上にはかまどちゃんがちょこんと鎮座。その表情はどこか誇らしげで、飼い主さんは「見て、やっつけたよ！」と伝えているように感じられたそうです。破れた新聞紙を前に「どうしてこうなったの？」と思う一方、かまどちゃんの満足げな顔を見ると自然と笑いがこみ上げてきます。

ちなみに飼い主さんによると、破れた新聞は最新のものではなく、破れてもいいように取っておいたものだそうです。

新聞をやっつけたかまどちゃんに朝から癒されたX民たち

朝から景気よく新聞を破いたかまどちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「偉いでしょーってお顔」「可愛すぎて許しちゃいますね」「新聞で遊ぶなんて子猫ちゃんみたい」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、新聞を破いて満足そうなかまどちゃんを見て、朝から心癒されたようですね。

Xアカウント「たまご＠猫とごはん」では、猫のかまどちゃんとななちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。可愛い姉妹猫たちとの暮らしは、見ていて心が穏やかになります。

写真・動画提供：Xアカウント「たまご＠猫とごはん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。