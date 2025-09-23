三井住友海上火災保険は、スマートウォッチを用いて製造業や建設業などの現場作業員に対する安全管理を行うサービスを１０月１７日から提供する。

心拍や歩数などを分析し、転倒事故や熱中症のリスク検知をデジタル化することで人手不足に対応する。２０２８年９月までに大企業など１０００社との契約を目指す。

生体データを活用したサービスを手がける新興企業「ｅｎｓｔｅｍ」（東京）と連携する。作業員が装着したスマートウォッチで生体データを分析し、転落や熱中症のリスク、集中力の低下を検知して本人と管理者に警告を送る。情報流出を防ぐためスマートフォンの持ち込みを禁じている工場の需要を見込んでいる。

出退社時刻といった作業記録もスマートウォッチで入力でき、日報の作成などを効率化できるという。機器導入の初期費用は１台税込み６万８３０円、サービス利用料は機能に応じて月額２７５０円からとなる。

少子高齢化を背景に現場作業員は人手不足が深刻化している。早朝や深夜などに１人で作業する場合もあり、業務中の事故が大きなリスクとなっている。労働安全衛生法の省令改正で、６月から事業者による熱中症対策が義務化された。

三井住友海上は今後、生体データと事故の傾向を分析し、保険と関連させてリスクを軽減できる未然防止策を検討する。