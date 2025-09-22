【食べ放題ニュース】これは高コスパ！「激うま飲茶もOKの平日限定食べ放題」が充実＆格安で行くしかないっ♪

和洋中の充実した食べ放題が楽しめる「フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ」では、2025年9月18日（木）からの平日限定にて、蒸したて飲茶と充実のスイーツを時間無制限で楽しめる「飲茶＆スイーツコース」が登場しています。

【写真】この内容は高コスパ！「飲茶＆スイーツコース」のメニュー

今回登場の「飲茶＆スイーツコース」では、通常ブッフェに加えて8種類の『飲茶』が食べ放題！

中でも『自家製小籠包』は、溢れ出るコク深い肉汁たっぷりのスープが絶品とのこと。

更に食後のスイーツには、デザートコーナーのメニューに加え、ショーケースにちりばめられた10種類のプレミアムスイーツから3品、お好きなものをセレクトして堪能することができます♪

※プレミアムスイーツは食べ放題ではありません。

「飲茶＆スイーツコース」開催概要

〈期間〉2025年9月18日（木）〜

〈店舗〉ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ店

〈オーダーメニュー〉

・飲茶8種 ※食べ放題 小籠包・蟹小籠包・肉焼売・海老蒸し餃子・錦糸卵の焼売・赤餃子（蒸し）・肉まん・ニラ饅頭

・プレミアムスイーツ3品 濃厚プリン・ティラミス・マンゴープリンなどの10種類のスイーツより3品選ぶことができます。

〈料金〉

・平日ランチ大人：3,079円（税込）

・平日ランチ小学生：2,309円（税込）

・平日ディナー大人：3,409円（税込）

・平日ディナー小学生：2,529円（税込）

〈注意事項〉

※画像はイメージです。平日限定です。プレミアムスイーツは食べ放題ではありません。提供メニューや提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。

店舗概要

◆ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ店

・所在地：神奈川県横浜市中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ5階

・電話番号：045-222-2545