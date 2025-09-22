1分でOK！無理なく続く「胸鎖乳突筋ほぐし」で小顔に。“揺らす”ことで体の不調もリセット
耳の後ろから鎖骨に向かって伸びる「胸鎖乳突筋」。ほぐすことで、フェイスラインの引き締めが期待できるほか、首・肩コリなどの体の不調もリセットされると話題です。そこで、美容整体師でYouTuberとしても活躍中のうちやま先生。に、1分でできる「胸鎖乳突筋を揺らすほぐし方」をお聞きしました。
胸鎖乳突筋を揺らすほぐし方
胸鎖乳突筋をグッとつかんで首からはがすようなイメージで揺らします。
●1：耳の下の胸鎖乳突筋をつかむ
姿勢を正し、耳の下の胸鎖乳突筋を親指と人差し指の側面でつかむ。左右どちらの手で行ってもOK。
親指の腹と人差し指の側面でつかむ。
●2：つかんだまま、前後に動かす
そのまま前後に揺らすように動かす。首に埋もれた胸鎖乳突筋をはがすようなイメージで。
●3：首の真ん中までほぐす
手の位置を少しずつ下にずらしながら、首の真ん中ぐらいまでを約30秒揺らす。1〜3を反対側も同様に行う。
【ポイント】ティッシュをはさむとつかみやすい
手と首の間にティッシュをはさむと手が滑らず、胸鎖乳突筋をしっかりつかめます。
※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください