耳の後ろから鎖骨に向かって伸びる「胸鎖乳突筋」。ほぐすことで、フェイスラインの引き締めが期待できるほか、首・肩コリなどの体の不調もリセットされると話題です。そこで、美容整体師でYouTuberとしても活躍中のうちやま先生。に、1分でできる「胸鎖乳突筋を揺らすほぐし方」をお聞きしました。

胸鎖乳突筋を揺らすほぐし方

胸鎖乳突筋をグッとつかんで首からはがすようなイメージで揺らします。

【写真】胸鎖乳突筋の「揺らし方」

●1：耳の下の胸鎖乳突筋をつかむ

姿勢を正し、耳の下の胸鎖乳突筋を親指と人差し指の側面でつかむ。左右どちらの手で行ってもOK。

親指の腹と人差し指の側面でつかむ。

●2：つかんだまま、前後に動かす

そのまま前後に揺らすように動かす。首に埋もれた胸鎖乳突筋をはがすようなイメージで。

●3：首の真ん中までほぐす

手の位置を少しずつ下にずらしながら、首の真ん中ぐらいまでを約30秒揺らす。1〜3を反対側も同様に行う。

【ポイント】ティッシュをはさむとつかみやすい

手と首の間にティッシュをはさむと手が滑らず、胸鎖乳突筋をしっかりつかめます。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください