女性客との話し合いを提案するも「そういう…」と逃げるクレーマー｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第30話をごらんください。

問句さんの頭の中では、常連の自分が優先され、不快な行動をとる女性客は排除してもらえると思っていた様子…。ですが、カモネギ飯店では来店頻度に関わらず、お客様は平等に扱います。





そこで、ナエくまさんはある提案をします。

こうなったら、不満ばかりをグチるのではなく、この際2人で話し合うことを問句さんに提案するナエくまさん。





とは言え、女性客には非がないため、ナエくまさんは申し訳なく思います。



そして問句さんの答えは…。





「そんな感じの人じゃない」と直接対話を拒否…。話が通じないから、などと言いますが、結局のところ逃げたのです。





問句さんは逃げてしまいましたが、もし話し合ったとしても、女性客側に非がないので、ある程度結果は見えています。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





