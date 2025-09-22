マスカルポーネの人気レシピ イチジクの前菜 by保田 美幸さん【材料】（2人分）イチジク 2個マスカルポーネチーズ 50g生ハム 4枚バルサミコ酢 少々ミントの葉 適量【下準備】1、イチジクは1個を4つのくし切りにして皮をむく。生ハムは長さ半分に切る。【作り方】1、イチジクにマスカルポーネチーズ、生ハムを順にのせ、バルサミコ酢をたらし、ミントの葉を飾る。