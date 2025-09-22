イチジクの人気レシピランキングTOP10！2位は上品な味わいの「赤ワイン煮」、1位は…!?
上品な甘さとプチプチした食感が人気の秋の味覚「イチジク」が店頭に並び始めました。そのまま食べてもおいしいですが、スイーツやドリンク、サラダや和え物など幅広く使えます。
そこで今回は、イチジクの人気レシピTOP10をランキング形式でご紹介。
旬のイチジクをいつもと違った食べ方で味わい、おいしさを再発見しましょう。写真映えするおしゃれなレシピも満載です。
【人気NO.1】切らずに丸ごと。イチジクの赤ワイン煮
イチジクを皮つきで軽く煮るだけで、上品なデザートに大変身！ 生イチジクが苦手な方でも食べやすく、アイスやヨーグルトに添えてアレンジも楽しめます。保存が効くので、大量消費にもおすすめです。
【人気NO.2】ワイン泥棒。イチヂクの前菜
切ったイチジクにマスカルポーネチーズ→生ハムの順でのせ、バルサミコ酢をかけるだけで完成。甘み・コク・酸味がバランスよく調和し、ワンランク上の味わいです。白ワインやスパークリングワインと合わせて食べると、最高の前菜に。
【人気NO.3】簡単おしゃれ映え。イチジクの生ハム巻き
トロッと甘いイチジクと生ハムの塩加減、この組み合わせは間違いなし！ ルッコラも一緒に巻けば、色合いも美しく、おもてなしにも大活躍です。冷蔵庫でよく冷やしておくと、素材の風味が引き立ちます。
【人気NO.4】やみつき確実。イチジクとカリカリベーコンのバルサミコサラダ
イチジクの甘みとベーコンの旨味が合い、甘じょっぱさと食感がやみつきに。バルサミコドレッシングが全体のまとめ役となり、おつまみとしても最適です。
【人気NO.5】甘みが凝縮！ 焼きイチジクアイス
イチジクは焼くと甘みがUP！ オーブンから香りが立ってきたら、焼き上がりの合図です。バニラアイスを添えるだけで、素敵な秋のおもてなしデザートに。
【人気NO.6】イチジクミルク
牛乳、ヨーグルト、ハチミツで作る、イチジクのスムージーです。素朴な甘さでさっぱりと飲めて、つぶつぶ食感がGOOD。手軽に栄養補給できるのもうれしいですね。
【人気NO.7】イチジクポンチ
イチジクを使った、秋のフルーツポンチはいかが？ 器に盛ったら、サイダーを注くだけ。アロエ入りでキラキラ感UP！ 巨峰や梨なども用意して、秋の味覚たっぷりで味わうのも良いですね。
【人気NO.8】腸活にも。イチジクヨーグルト
イチジクの甘さとヨーグルトのさっぱり感が好相性です。メープルシロップやハチミツをかけて召し上がれ。腸内環境を整える効果などが期待できます。
【人気NO.9】シンプルな贅沢。イチジクのキャラメリゼ
表面のカラメルを割ってイチジクと一緒に食べると、パリパリ＆トロトロ食感が口の中で合わさって絶品です。お好きなアイスを添えて、スプーンとフォークでお楽しみください。
【人気NO.10】イチジクのおしゃれ和え
イチジク、サラミ、カマンベールチーズ、ハチミツを和えて、5分で出来上がり。前菜やおつまみに、気の利いた「とりあえずの1品」として重宝しますよ。
■イチジクは不老長寿の果実!?
イチジクはビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含み、古くから「滋養強壮の果物」とされてきました。その栄養価の高さから「不老長寿の果物」と呼ばれることも。皮に近い部分にも栄養が詰まっているため、あえて皮ごと調理するのもおすすめです。
ただし、整腸作用が強いので食べ過ぎに注意。1日2〜3個を目安にしましょう。イチジクの出回る時期は意外と長いので、生のまま食べるほか、料理やスイーツなど多彩なアレンジで味わってみてくださいね。
(川原あやか)
イチジクの赤ワイン煮
【材料】（4人分）
イチジク 4個
赤ワイン 270ml
グラニュー糖 70g
シナモンパウダー 小さじ 1/4
レモン汁 大さじ 1/2
プレーンヨーグルト(あればフロマージュブラン) 200g
ハチミツ 適量
【下準備】
1、イチジクは洗って水分を拭き取る
【作り方】
1、鍋に赤ワイン、グラニュー糖、シナモンパウダー、レモン汁を入れ、沸騰したらイチジクを加える。再び火にかけ、沸騰したら火を弱めてクッキングペーパーで落し蓋をし、5分ほど加熱する。火から外し、そのまま冷ます。冷めたら冷蔵庫で冷やす。
2、器にヨーグルト(あったらフロマージュブラン)を盛り、食べやすい大きさに切ったイチジクを添え、ハチミツをかけてできあがり。
マスカルポーネの人気レシピ イチジクの前菜 by保田 美幸さん
【材料】（2人分）
イチジク 2個
マスカルポーネチーズ 50g
生ハム 4枚
バルサミコ酢 少々
ミントの葉 適量
【下準備】
1、イチジクは1個を4つのくし切りにして皮をむく。生ハムは長さ半分に切る。
【作り方】
1、イチジクにマスカルポーネチーズ、生ハムを順にのせ、バルサミコ酢をたらし、ミントの葉を飾る。
イチジクの生ハム巻き
【材料】（2人分）
イチジク 1個
生ハム 6枚
ルッコラ 適量
粗びき黒コショウ 適量
EVオリーブ油 少々
【下準備】
1、イチジクは皮をむき、6等分のくし切りにする。ルッコラは食べやすくちぎる。
【作り方】
1、生ハムを広げ、イチジク1切れとルッコラを巻く(6個作る)。皿にのせ、粗びき黒コショウを振り、EVオリーブ油をかける。
