à¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸á¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂ©»ÒÂáÊá¤ÎÇÈÌæ¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Î½±·â¤¬¡Ö»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡×¤ËÈ¯Å¸¤Î²ÄÇ½À
¡¡¸µ£Õ£Æ£Ã¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÇÆüËÜ¤Î£Ð£Ò£É£Ä£Å¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿£Í£Í£Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¥¯¥¤¥ó¥È¥ó¡¦à¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸á¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£´£·¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ë½¹Ô¤Î½ÅºáÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¤ÎÂ©»Ò¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥é¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡¢£¸·î£²£³Æü¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÍðÆþ¡£¥·¥³¡¦¥¹¥Á¥å¡ÊËÜÌ¾¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÎ¾µÓ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¥Ü¥³¥Ü¥³¤È²¥¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¥¹¥Á¥å¤ÏÁ´¤¯Æ°¤±¤º¼º¿À¾õÂÖ¤Ë¡£ÉÂ±¡Á÷¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤¬¥é¥¸¥ã¤Î½±·â¤ò¡Ö»ö·ï¡×¤È¤È¤é¤¨ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤ÈÀè½µ¤Î£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ë¡Ö½Åºá¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¡×¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢£µËü¥É¥ë¡ÊÌó£·£´£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö·ºÌ³½ê¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¸¥ãÍÆµ¿¼Ô¤Ï£µËü¥É¥ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¹´Î±¤µ¤ì¤¿¤¬ÌëÃæ¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥é¥¸¥ãÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤âÆþ¼ê¤·¤Æ¸ø³«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿½±·â¤Î¾ìÌÌ¤ò¸¡¾Ú¤·¡ÖÈà¤Î¼ê¤Ï¶§´ï¤À¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç²¥¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ´éÌÌ¤Ë£²£²È¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÈà¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¤¿¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬¡¢ÍºáÈ½·è¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤Þ¤ÇÃÇ¤¸¤¿¡£Éã¤Î¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¤ÏÂ©»Ò¤Î¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥é¥¸¥ã¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î½±·â¤¬¡Ö»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡×¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ê¤éÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£