人が一日にかく汗の量は通常ならば約1リットル、高温下で労働すると10リットルに達することもあるという。働く人の汗、さらに猛暑の中での汗というのは仕方がないこと、汗をかくほど熱心に取り組んでくれていると感謝したり、お互いさまということで許容されたりすることが多かったように思うが、2025年夏の記録ずくめの暑さのなかで「汗クレーム」が増えたという。ライターの宮添優氏が、汗にまつわるクレームに悩まされている仕事の現場についてレポートする。

夏に終わりが見えてきたといっても、まだ猛暑日が続き残暑が厳しい2025年は、暑さの影響による、ある「悩み」を抱える人たちの苦労が続いている。

「クーラーが効かないような近年の夏の暑さで、調理中、どうしても汗をかいてしまう。以前、そうしたクレームをおっしゃるお客さんはほぼいませんでしたがね。あまりに暑く、みんなが汗だくなので、やはり気になるんでしょうか」

東京・港区内の老舗ラーメン店店主はこの数年、特に夏の時期になると従業員の「汗」を極端に気にする客が増えたことに気がついた。そもそも、ラーメン店といえば湯気が立つ厨房の様子が見えるようなつくりをしている店が多い。店舗の広さという問題もあるだろうが、注文したラーメンが作られていく過程が見られる臨場感も肯定的に受け止められてきた。だから、釜いっぱいの熱湯で麺を茹で上げ、カンカンに炊き上がったスープを扱う調理人が額に汗を浮かべても、それがクレームに繋がるとは考えられなかった。

額から汗が噴き出るのは一年中のことで、40℃近い暑さが続くような真夏には汗が止まらない。汗拭き用のタオルを常備するだけでなく、いろいろと対策をするのだが、厨房内の灼熱をやわらげるのは難しく、汗だくで調理せざるをえない。真夏のラーメン調理ではやむを得ないことなのだが、今年の夏は、調理人の汗について、急に複数の苦情が寄せられたのだという。

「汗だくで料理すんな、汗が入ってるんじゃないか、なんて言われるようになりました。クレームを入れるお客さんも汗だくで、まあみんなイライラして、他人の汗を許容できなくなっているんじゃないかと思います。扉をガラッと開けて入ってきて、汗だくで働く我々を見て無言で立ち去るお客さんも増えた。どうにかしなきゃとは思ってるんですが、生理現象だし、うちはラーメン屋だし。SNSにも書かれちゃうけど、もうどうしようもない」

あるSNSにではついに、ラーメン店について「汗だくの従業員で清潔感がない」「配慮がない」という内容の投稿が書き込まれた。だが、決して店主らが「配慮」をしていないわけではない。電気代が高騰する中、エアコンや扇風機をフル稼働させ、外にできる行列に並ぶ客のため、無料の給水機まで設置した。だが、ここまで客へ快適さを提供しても、従業員が「汗だく」というだけで、クレームを受けてしまう。

クレームをつけるお客さんも汗だく

「一昨年くらいからでしょうか。なんか臭くない、（自分の前に）変な人が乗ってたでしょ、ってお客さんからのクレームが増えました。最初に言われた時はドキリとしましたが、同僚に聞いたら、同じようなことを言われるというんです。みんな暑くてイライラされている」

こう話すのは、都内のタクシー運転手。近年、特に夏になると、乗せた客から車内の汗臭さについて指摘を受ける機会が増えているという。

「私自身は汗が少なく、体臭の悩みはありませんでしたから、運転手さん汗臭くない？といわれたときはギョッとしました。もちろん、中年男性が多い業界ですから、体臭については会社からも結構注意されるし、クレームにも繋がるので気をつけているドライバーは多いです。それでも、例えば、前のお客さんが汗だくだったりすると、多少はニオイが車内に残ってしまうようで、それを気にされるお客さんが増えた印象です」（タクシー運転手）

外を10分歩けば汗だくになるという猛暑の中、タクシー利用客の多くが「汗だく」でもある。だからこそ、移動に加えて「避暑」目的でタクシーを利用する客も増える。だが、汗だくの客が増えれば増えるほど、こうしたクレームも増加するのだ。

「同僚は、客が降りる直前になって”臭すぎるからお金を払わない”とか”気分が悪くなったから賠償しろ”などと、理不尽なクレームまで受けている。汗だくだからと客を拒否できるわけでもなく、気になる時は消臭スプレーしたり、窓全開で回送したりして対応していますが、その消臭剤すら臭いと言われる始末。やっと涼しくなってきましたが、来年の夏もあれが続くのかと思うと今から憂鬱です」（タクシー運転手）

あまりの暑さのためだろうか。「汗」に関するクレームの理不尽さは、さらに加速している。千葉県内の電気工事業者が憤る。

「エアコン取り付けにお客さんのお宅に伺うんですが、とにかく暑いので汗が止まらない。もちろん、お客さんの家ですから、汗が落ちないようには心がけていますけど、どうしても汗が滴り落ちる。それに対して、あり得ないほどのクレームを受けることがあります」（電気工事事業者）

エアコンの取り付けに行くのだから、現地にはエアコンがない、もしくはあっても故障している可能性が高く、作業環境は例外なく灼熱だ。にも関わらず、客は作業員に対して「汗を落とすな」「汚すな」と、不可能な注文を突きつけてくるのだと言う。

「新築のお宅にエアコンを取り付けに行き、汗だくで作業を終えました。落ちた汗はもちろん丁寧に拭き取りましたが、その後汗染みができた、部屋が臭いとクレームが入り、私の携帯電話や会社にはもちろん電話があり、社長の家まで押しかけられたことがあります。特にこの2〜3年でこうしたクレームが増えましたが、その時、お客さんだって汗だくだったんですよ。だから、この手のクレームはもう仕方ないと思って諦めています」（電気工事事業者）

「不要不急の外出を控えて」などとテレビニュースが報じるほどの暑い夏は終わりを迎えつつある。暑さで、人々のライフスタイルもさまざまな場面で変わったが、どうしようもない他人の「汗」を許さないと言う極端な人々が誕生してしまい、生きづらい空気を感じている人は増加しそうだ。