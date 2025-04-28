GWを前に、彼氏にドライブデートを提案する人は多いでしょう。とはいえ、「渋滞に巻き込まれるだけ」と却下される可能性も高そうなので、切り出し方には注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性401名に聞いたアンケートを参考に「GW対策！渋滞が苦手な彼氏をドライブに誘う方法９パターン」をご紹介します。【１】「旅館に連泊してのんびりしない？」と過剰なリクエストからスタートする「先にムリなお願