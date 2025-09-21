キャラクターグッズなどを手がけるコスパ（東京都渋谷区）は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ガンダム ジークアクス）」デザインのグッズ各種の基本予約受付を、2025年9月12日〜10月13日までの期間、直販サイト「COSPA inc.」で行う。発送は12月下旬の予定。

Tシャツやマグカップ、カラビナをラインアップ

同作のセリフや登場するモビルスーツをデザインしたTシャツ、「ジオン軍」のロゴをあしらったアイテムなどをラインアップする。

『「ガンダムが言っている」 Tシャツ』は、同作のセリフをプリント。『「マヴ」フルカラーTシャツ』は、GQuuuuuuXと赤いガンダムの「マヴ」をフルカラーでデザインしている。

いずれも素材は綿100％、サイズ展開はS/M/L/XL。

価格は、『「ガンダムが言っている」 Tシャツ』が3300円（以下全て税込）、『「マヴ」フルカラーTシャツ』は4950円。

なお、Tシャツ2点は9月25日〜28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（千葉市・幕張メッセ）同社ブースで先行発売するとのことだ。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX ジオン軍ロゴ 二層ステンレスマグカップ（塗装）」は、保温性/保冷性が高い2層式で、日常使いからアウトドアまで活用できる。

ステンレス加工技術で定評のある新潟県燕市製で、表面を塗装し、ややマットで落ち着いた仕上がりとなっている。

価格は3630円。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX ジオン軍ロゴ メタルカラビナ」は、マグカップと同じく新潟県燕市製。付属のリングで鍵などをまとめ、取り出しやすい場所に吊せる。デザインを楽しめるようプリント面は大きめの設計とした。

価格は1430円。