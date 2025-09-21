テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを訪れた様子を投稿した。

「クッキー・アン」の付け耳、白のノースリーブトップスに白のスカート姿で、「クッキー・アン」のぬいぐるみをギュッと抱き締める姿や、アイスを食べるショットなども公開した。

別の投稿では「＃バラネイル」とハッシュタグをつけ、白のバラをデザインした新ネイルも披露。さらに黒のキャミソールにデニムパンツコーデや、白キャミソール姿で団子やそばを食べるショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「別次元の可愛いさ」「ウルトラかわいい」「日本一の美女」「ディズニープリンセス」「ハート撃ち抜かれました」「腕、ほっそ」「ネイルも指もお手手も綺麗」「手まで美しい」「脚めちゃくちゃ長い」「可愛くてセクシーキュートで魅力的」「キャミソール選手権優勝」などのコメントが寄せられた。

新山は福岡県出身。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、今年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。