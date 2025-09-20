[9.20 J2第30節](NACK)

※19:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 20 下口稚葉

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

DF 44 福井啓太

MF 14 泉柊椰

MF 30 アルトゥール・シルバ

MF 41 谷内田哲平

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

FW 29 カプリーニ

FW 42 藤井一志

控え

GK 21 加藤有輝

DF 16 安光将作

DF 22 茂木力也

MF 7 小島幹敏

MF 15 中山昂大

MF 18 津久井匠海

MF 33 和田拓也

FW 23 杉本健勇

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

長澤徹

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

FW 11 ウェズレイ・タンキ

控え

GK 47 植田峻佑

DF 4 市原亮太

DF 24 竹内悠力

MF 6 梶浦勇輝

MF 33 笹修大

MF 41 安井拓也

MF 50 三門雄大

MF 77 加藤潤也

FW 13 藤岡浩介

監督

倉石圭二