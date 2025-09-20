大宮vs今治 スタメン発表
[9.20 J2第30節](NACK)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 29 カプリーニ
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 16 安光将作
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 15 中山昂大
MF 18 津久井匠海
MF 33 和田拓也
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 47 植田峻佑
DF 4 市原亮太
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 33 笹修大
MF 41 安井拓也
MF 50 三門雄大
MF 77 加藤潤也
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二
