¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÛÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡ª¥Ñ¥ì¡¼¥É¡õ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÔ½¸Éô¤¬¸½ÃÏ¥ì¥Ý

Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó"Into the Frenzy "¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤ä¥¢¡¼¥¹¥é¡¢¥¸¥ã¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Ï¡¢¹âµ¤²¹¤Ë¤è¤ëÃæ»ß......¤¤¤ï¤æ¤ë"Ç®¥¥ã¥ó"¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯É÷¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤ËÆü¤Ê¤¿¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¤·¤¿½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿¿²Æ¤Î¤è¤¦......¡£¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ»ß¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²Û»Ò¤äÂç¤¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤òºÜ¤»¤¿Á¥¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ä¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤â¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¿§¤Ë
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÆâ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ãì¤Ë¤Ï°ñ¤ä¥É¥ì¡¼¥×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Áõ¾þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼²ÖÃÅ¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ê¡¼¤ä¥ô¥£¥é¥ó¥º¼çºÅ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤«¤é¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥É¥é¤Î¤Û¤¦¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Â¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿º£¤À¤±¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¹Ô¤¯Í½Äê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢¨¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó "Into the Frenzy"¡×¤Î²èÁü¤Ï2024Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
