¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÞËÜÉô¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ÇÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤òÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¡££²£°Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î£´¿Í¤È¥¤¥¹¤òÁè¤¦¡£¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¸«¤Ç¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâÅê»ñ£±£³£µÃû±ß¡¢Ê¿¶ÑÄÂ¶â£±£°£°Ëü±ßÁý¤Ê¤É£¹ËÜ¤ÎÃì¤ò·Ç¤²¤¿¸øÌó¤ò·Ç¤²¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ë¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¾®Âô»á¤Ï¡Ö¡Ø¤º¤Ã¤ÈÀè¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¼õ¤±¤½¤¦¤ÊÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð´ßÅÄÆâ³Õ¤ÎÎáÏÂÈÇ½êÆÀÇÜÁýÅù¤â¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡¡²¿¿ÍñÙ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¾®Âô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíºÛÁª¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¡ôÊÑ¤ï¤ì¼«Ì±ÅÞ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ì¡ª¡×¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ÆÍø¸¢¡¦Î¢¶â¤Ë·ì´ã¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë»ñ³Ê¤ÏÌµ¤¤¡£Ì¤Íè¤ò¸ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢Î¢¶â»ö·ï¤äÅý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÌþÃå¤Î¿¿Áê¤ä¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
