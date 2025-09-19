JR³Æ¼Ò¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×½é¤á¤ÆÏ¢·È¤Ø 4¼Ò¤¬ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ç¹ç°Õ
4¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ï¢·È¤Ø
¡¡JRÅìÆüËÜ¡¢JRÅì³¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢JR¶å½£¤Î4¼Ò¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡¢³Æ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ´Æ»¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï³ÆÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ê¾Íè¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¡¢JRÅì³¤¤Ï¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡Öe5489¡×¡¢JR¶å½£¤Ï¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤Ë¤è¤ê¡¢JR³Æ¼Ò¤¬°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÏ¢·È¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡JR³Æ¼Ò¤Ïº£²ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÁ«°Ü¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡Ë¡¢Â¾¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ½Ìó¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÀçÂæ±Ø¤«¤éÌ¾¸Å²°±Ø¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤«¤é¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ËÁ«°Ü¤¹¤ëºÝ¤Ë¥í¥°¥¤¥óÁàºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈEX¡×¤ÎÍ½Ìó¾ðÊó¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ï¢·È¤¹¤ëÁÐÊý¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢»öÁ°¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·ÈÁàºî¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×´Ö¤Ç2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤òÍ½Äê¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹´Ö¤Ç½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×´Ö¤ÇÁê¸ß¤Ë¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£