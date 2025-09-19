¡ØBOYS II PLANET¡Ê¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¡ÙÂè10ÏÃ¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¥æ¥á¥¤¬¼«¿È¤òÊé¤¦¥Á¥ó¥¦¥£¤ÈÎÞ¤ÎÊÌ¤ì
ABEMA¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË¤ËÊüÁ÷Ãæ¤ÎMnet¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡Ê¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¡£9·î18Æü¤ÎÂè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È16Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Öº£¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥æ¥á¥¡Ë
¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È24Ì¾¤ÎÎý½¬À¸Ãæ¡¢16Ì¾¤ÎÎý½¬À¸¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¡£¿ô¡¹¤ÎK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥À¥ó¥µー¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥æ¥á¥¤Ï¡ÖÂè2²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤Ç¤Ï22°Ì¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤Ç16°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ15°Ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¡¢TOP8¤Î8°Ì¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æ¥á¥¡£¥æ¥á¥¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë16ºÐ¤ÎÎý½¬À¸¡¢¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¤â¡Ö¥á¥～¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂç´î¤Ó¡£Â¾¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤â¡Ö¥æ¥á¥¤µ¤ó¤«¤Ê¤ê¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤è¤Í!?¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢8°Ì¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£¥æ¥á¥¤ÏÀË¤·¤¯¤âTOP8¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè9°Ì¤Ë¡£¡Öº£¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿ー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥æ¥á¥¤È¥Á¥ó¥¦¥£¤ÎÊÌ¤ì¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È16Ì¾¤¬Á´°÷È¯É½¤µ¤ì¡¢Ã¦Íî¤·¤¿Îý½¬À¸¤¿¤Á¤È¤ªÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò»¾¤¨¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤«¤é¥æ¥á¥¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¿16ºÐ¤Î¥Á¥ó¥¦¥£¤Ï¡¢¥æ¥á¥¤Î¸µ¤Ø¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ä¤é¤¤ÁÛ¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¥Á¥ó¥¦¥£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥æ¥á¥¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Á¥ó¥¦¥£¤òÍ¥¤·¤¯¥Ï¥°¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï ¡È¥Á¥ó¥¦¥£¡É¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥á¥¡õ¥Á¥ó¥¦¥£¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡È¥¦¥£¥á¥¡É¤¬X¤ÎÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£¡ÖÂç¹æµã¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¦¥£¥á¥¤ÎÊÌ¤ì¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡ÄËÜÅö¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö¶ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥¦¥£¥á¥¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¸½ºßABEMA¤Ë¤Æ¡¢Á´ÏÃ»úËëÉÕ¤¡õÄÌÌõÉÕ¤¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥Ðー¤¬·èÄê¤¹¤ëÂè11ÏÃ¤Ï¡¢9·î25Æü20»þ¤è¤ê¡¢Æü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÊüÁ÷³«»Ï»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤Î·ë²Ì
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê8,287,830ÅÀ¡Ë
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡Ê5,736,338ÅÀ¡Ë
3°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡Ê4,070,925ÅÀ¡Ë
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡Ê3,096,619ÅÀ¡Ë
5°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡Ê2,986,735ÅÀ¡Ë
6°Ì¡§¥Ûー¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡Ê2,957,303ÅÀ¡Ë
7°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡Ê2,829,642ÅÀ¡Ë
8°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ê2,805,144ÅÀ¡Ë
9°Ì¡§¥æ¥á¥¡Ê2,783,273ÅÀ¡Ë
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡Ê2,645,855ÅÀ¡Ë
11°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡Ê2,631,753ÅÀ¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡Ê2,598,471ÅÀ¡Ë
13°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡Ê2,576,158ÅÀ¡Ë
14°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡Ê2,568,600ÅÀ¡Ë
15°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡Ê2,516,524ÅÀ¡Ë
16°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡Ê2,440,024ÅÀ¡Ë
